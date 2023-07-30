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Политика

Юрий Шокуров утратил статус кандидата в губернаторы Псковской области

Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением партии «Родина», признан утратившим статус кандидата на должность губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Фото: избирательная комиссиия Псковской области

Соответствующее решение приняли на заседании областной избирательной комиссии в связи с непредоставлением Юрием Шокуровым в установленный законом срок документов, необходимых для регистрации кандидата. 

Таким образом, на пост губернатора Псковской области претендуют четыре зарегистрированных кандидата: Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия роста»).

Теперь облизбирком начнёт формировать избирательные бюллетени и готовить информационные плакаты.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.

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