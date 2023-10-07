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Политика

Губернатор Псковской области обратился к жителям региона

Традиционное видеообращение к жителям Псковской области «Своих не бросаем» опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что жители Псковской области активно участвуют в сборе помощи для российских военных. Так, из региона участникам спецоперации уже доставили почти 1000 тонн груза.

Он также рассказал, что стихотворение студентки Псковского государственного университета Виктории Зайцевой о мужестве псковских военнослужащих и участников СВО зачитали на боевых позициях. Когда девушка узнала, что офицер, организовавший съёмку чтения стиха, героически погиб, она приняла решение передать бойцам СВО квадрокоптер, который выиграла в конкурсе.

Кроме того, губернатор затронул тему патриотического воспитания молодёжи. В частности, он рассказал о состоявшемся в Псковской области Международном молодёжном патриотическом форуме «Мы помним».

Помимо этого, Михаил Ведерников рассказал о процессе обучения псковской «Дружины», её укомплектованности и оснащении специальной техникой, а также о подготовке в регионе операторов беспилотников для СВО.

В завершение своего видеообращения губернатор подчеркнул, что Псковская область исторически всегда была на передовой и сегодня жители региона вносят свой значимый вклад в приближение победы.

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