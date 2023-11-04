Константин Абабков начал устанавливать рекорд России по игре на балалайке

14:13, 04 ноября 2023, ПАИ

Рекорд России по беспрерывной игре на балалайке устанавливает обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков на выставке-форуме «Россия» в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.

Во время установления рекорда Константин Абабков исполнит композиции псковича Бориса Трояновского, Петра Чайковского, Михаила Глинки, музыку современных авторов, а также обработки русских народных мелодий и песен.

«За 40 лет игры на балалайке я уже размят, но трудность этого рекорда заключается в беспрерывной игре, то есть композиции должны плавно перетекать одна в другую. Я сейчас тренируюсь, чтобы у меня чётко выходило по минуте на каждое произведение. Некоторые нужно играть целиком, в некоторых, например в песнях, нужно играть куплет и припев», – рассказывал ранее Константин Абабков.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.