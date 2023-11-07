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Студенты ПсковГУ стали волонтёрами на выставке-форуме «Россия»

Студенты ПсковГУ стали волонтёрами на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты ПсковГУ стали волонтёрами на выставке-форуме «Россия». Фото: пресс-служба ПсковГУ

Так, в качестве волонтёра участие в выставке принимает студентка института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Алина Кузьменко.

«Каждый день функции волонтёров, как и место работы, меняются. У нас есть возможность вживую услышать и увидеть выступления интересных спикеров, постоянно взаимодействовать и общаться с замечательными людьми», – сказала Алина Кузьменко.

Отметим, в организации события помогают около восьми тысяч волонтёров, 1 200 из них ежедневно. На следующей неделе от ПсковГУ выступят ещё два волонтёра. Планируется, что всего от вуза примут участие семь человек.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетили более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган регионакопию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях. 

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