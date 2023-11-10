Интерактивные квизы проводят на стенде Псковской области на выставке «Россия»

14:06, 10 ноября 2023, ПАИ

Интерактивные квизы проводят для гостей стенда Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве. Они стали одним из самых любимых занятий посетителей, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона.

Гости угадывают, на какой из четырёх картинок представлена локация Псковской области, отвечают на вопросы викторины об истории, природе, достопримечательностях Псковщины и вытаскивают предсказание, которое рассказывает, когда они отправятся в Псковскую область, а также какую локацию региона они посетят.

Кроме того, гости получают за участие подарки.

Выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). На площадке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Кроме того, на площадке обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков установил национальный рекорд беспрерывной игры на балалайке. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.