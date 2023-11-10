Алла Сердцева: Выставка-форум «Россия» даёт возможность взглянуть на страну со стороны

17:27, 10 ноября 2023, ПАИ

Выставка-форум «Россия» даёт возможность каждому жителю взглянуть на страну со стороны. Об этом заявила командир Псковского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы живём в прекрасной и очень богатой стране: богатой как в смысле ресурсов, человеческого капитала, так и культуры. Важно, чтобы каждый человек имел возможность взглянуть на нашу большую страну со стороны. Такая выставка как раз даёт эту возможность. Все регионы представлены с самой лучшей стороны. Считаю, что необходимо привозить на эту выставку школьников со всей страны, чтобы они тоже смогли увидеть и оценить, в какой прекрасной стране они живут. Это станет отличным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодежи», – подчеркнула Алла Сердцева.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроили автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.