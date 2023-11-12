Портрет в стиле шаржа получат посетители стенда Псковской области на выставке «Россия»

11:43, 12 ноября 2023, ПАИ

Посетители выставки-форума «Россия» могут получить свой портрет в стиле шаржа на стенде Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

Встретить художника можно на всей выставке. Он с радостью рисует портреты людей, приглашает их на стенд Псковской области и делает эту выставку ещё более запоминающейся и интересной.

«Если вы ещё не успели посетить стенд Псковской области на выставке «Россия», обязательно загляните! Наш художник с удовольствием нарисует вас или ваших друзей в стиле шаржа», – отметили в пресс-службе.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроили автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.