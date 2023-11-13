Гоша Куценко озвучил аудиогид по стенду Псковской области на выставке «Россия»

17:24, 13 ноября 2023, ПАИ

Российский актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко озвучил аудиогид по стенду Псковской области на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В аудиогиде собраны самые интересные факты о Псковской области, начиная от первого упоминания Пскова в летописи.

Гоша Куценко расскажет, чем прославилась основательница Пскова княгиня Ольга, а также о подвигах Александра Невского, роли Пскова в Ганзейском союзе и связи А. С. Пушкина, М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова с Псковской землей.

Прослушать аудиогид можно не только на выставке «Россия» в Москве, но и на сайте.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова проведут автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.