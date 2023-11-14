Сотни человек ежедневно участвуют в квизе «Найди Псковскую область» на выставке «Россия»

12:26, 14 ноября 2023, ПАИ

Сотни человек ежедневно участвуют в интерактиве «Найди Псковскую область» на стенде региона в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гостям псковского стенда предлагается четыре картинки, на которых изображены различные места. Участники интерактива должны угадать, на какой из них изображена Псковская область.

Цепные мосты в Острове, усадьба «Михайловское», Талабские острова, воздухоплавание в Великих Луках – эти места и не только угадывают посетители выставки.

Кроме того, каждый участник интерактива смог ближе познакомиться с историей места, изображенного на картинке.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.