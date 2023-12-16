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Общество

Названы самые популярные в России новогодние подарки

Одежда, электроника и ювелирные украшения могут стать самыми популярными новогодними подарками в России в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Ozon и «МТС-банка».

Названы самые популярные в России новогодние подарки. Фото: ПАИ

Со второй половины ноября на данные категории товаров заметно вырос спрос. Также россияне стали больше покупать аксессуары, в том числе сезонные (шапки, шарфы, перчатки, термоноски), товары для дома, детские подарочные наборы и игрушки.

Самый большой рост среднего платежа произошёл в магазинах одежды – на 56 %, электроники – на 34 % и в ювелирных магазинах – на 11 %.

Ранее были названы самые популярные и самые опасные подарки для детей на Новый год. Псковичи также рассказали о самых неудачных новогодних подарках.

Напомним, что более 80 % псковичей собираются дарить новогодние подарки и в среднем потратят на них 13 300 рублей. В то же время сообщалось, что среднестатистический россиянин потратит на подарки 14 300 рублей. Кроме того, 89 % псковских работодателей готовят подарки сотрудникам и их детям. Более 40 % работодателей Пскова также выплатят премии сотрудникам по итогам года, а каждый третий работодатель проведёт в ресторане новогодний корпоратив.

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