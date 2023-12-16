В России планируют упорядочить систему выплаты премий

23:45, 16 декабря 2023, ПАИ

Работодателей обяжут расписывать виды премий, их размеры, сроки, основания и условия их выплаты. Законопроект об этом с изменениями в статью 135 ТК РФ Правительство России внесло в Госдуму, сообщает агентство «Прайм».

В документе сказано, что в соответствии с трудовым законодательством работодатель будет обязан указывать подробную информацию об условиях премирования в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. В пояснительной записке уточняется, что проект подготовили для того, чтобы работники имели право на своевременную и справедливую зарплату.

Ранее сообщалось, что в Псковской области работодателям могут снизить налог за увеличение количества сотрудников и рост зарплат. В регионе также могут ввести новую меру поддержки для малообеспеченных матерей и доплаты врачам за отказ женщин от абортов.

Напомним, в Псковской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии года. Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Псковской области 2023 года технический директор (средняя зарплата – 400 тысяч рублей в месяц). Следом идут руководитель группы IT-разработки (от 350 тысяч рублей), генеральный директор (более 125 тысяч рублей), операционный директор (115 тысяч рублей), руководитель строительного проекта (105 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что новогодние огоньки 31 декабря каждый третий пскович включит для фона, каждый третий работодатель в Пскове проведёт новогодний корпоратив в ресторане, подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 89% псковских работодателей, а 78 % псковичей планируют встречать Новый год дома.