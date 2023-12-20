Растёт количество поданных заявок в номинацию «Защита» премии «Народное признание»

09:22, 20 декабря 2023, ПАИ

Выросло число заявок в номинацию «Защита» Первой общественной премии «Народное признание 2023». Всего на данный момент их насчитывается шесть, номинированы восемь представителей правопорядка.

Номинация «Защита» создана для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций.

Среди поступивших заявок - инспекторы ГИБДД Артём Баранов и Александр Процик за то, что дважды оказали помощь людям при пожаре. 26 апреля во время патрулирования улицы Свердлова сотрудники ГИБДД организовали эвакуацию жителей из горящего дома. Также полицейские отличились в ещё одном происшествии на территории Пскова. 27 мая они помогли провести эвакуацию жителей высотки на Сиреневом бульваре, которая была объята дымом из-за произошедшего рядом возгорания в кафе.

Также Артём Баранов номинирован уже с другим своим коллегой, капитаном полиции Алексеем Смирновым. Они вместе оказали доврачебную помощь водителю, у которого произошел приступ эпилепсии. Но и Алексей Смирнов тоже смог помочь жителям два раза. Именно поэтому с его участием есть ещё одна поступившая заявка. Он с сотрудником ДПС Кириллом Ефимовым оперативно разыскал пропавшего мальчика, убежавшего с игровой площадки детского садика.

Кроме того, на премию номинированы инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев за то, что при пожаре в Печорах спасли 72-летнюю пенсионерку.

Ещё один проявивший себя сотрудник ГИБДД – старший инспектор Госавтоинспекции Печорского района Константин Куденков. Он принял роды прямо на трассе и помог появиться на свет девочке.

Но в поступках отличаются не только действующие сотрудники правоохранительных органов, но и те, кто уже ушёл на законный отдых. Так, на премию номинирован полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко, который во время прогулки со своей собакой задержал вора-рецидивиста.

Остальные заявки находятся на проверке у организаторов премии.

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