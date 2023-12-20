Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Растёт количество поданных заявок в номинацию «Защита» премии «Народное признание»

Выросло число заявок в номинацию «Защита» Первой общественной премии «Народное признание 2023». Всего на данный момент их насчитывается шесть, номинированы восемь представителей правопорядка.

Номинация «Защита» создана для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций.

Среди поступивших заявок инспекторы ГИБДД Артём Баранов и Александр Процик. Фото здесь и далее: предоставлены авторами заявки

Среди поступивших заявок - инспекторы ГИБДД Артём Баранов и Александр Процик за то, что дважды оказали помощь людям при пожаре. 26 апреля во время патрулирования улицы Свердлова сотрудники ГИБДД организовали эвакуацию жителей из горящего дома. Также полицейские отличились в ещё одном происшествии на территории Пскова. 27 мая они помогли провести эвакуацию жителей высотки на Сиреневом бульваре, которая была объята дымом из-за произошедшего рядом возгорания в кафе.

Псковские полицейские оказали доврачебную помощь водителю, у которого произошел приступ эпилепсии

Также Артём Баранов номинирован уже с другим своим коллегой, капитаном полиции Алексеем Смирновым. Они вместе оказали доврачебную помощь водителю, у которого произошел приступ эпилепсии. Но и Алексей Смирнов тоже смог помочь жителям два раза. Именно поэтому с его участием есть ещё одна поступившая заявка. Он с сотрудником ДПС Кириллом Ефимовым оперативно разыскал пропавшего мальчика, убежавшего с игровой площадки детского садика.

Сотрудники ДПС Алексей Смирнов и Кирилл Ефимов оперативно разыскали пропавшего мальчика

Кроме того, на премию номинированы инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев за то, что при пожаре в Печорах спасли 72-летнюю пенсионерку.

Инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев спасли 72-летнюю женщину из горящего дома

Ещё один проявивший себя сотрудник ГИБДД – старший инспектор Госавтоинспекции Печорского района Константин Куденков. Он принял роды прямо на трассе и помог появиться на свет девочке.

Старший инспектор Госавтоинспекции из Печорского района Константин Куденков помог появиться на свет девочке

Но в поступках отличаются не только действующие сотрудники правоохранительных органов, но и те, кто уже ушёл на законный отдых. Так, на премию номинирован полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко, который во время прогулки со своей собакой задержал вора-рецидивиста.

Полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко во время прогулки со своей собакой задержал вора-рецидивиста

Остальные заявки находятся на проверке у организаторов премии.

Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 декабря 2023

«Экопром» просит собственников контейнерных площадок своевременно очищать их от снега
20 декабря 2023

Выставочные стенды обновили на площади Калинина в Великих Луках
20 декабря 2023

Алла Сердцева: Наряду с ПДД должны появиться правила кибербезопасности
20 декабря 2023

Строительство площадки для выгула собак завершается в Великих Луках
20 декабря 2023

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов станет гостем программы «Среда обитания»
20 декабря 2023

Гастрономическое представление «Псковская еда» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ
20 декабря 2023

Собака свинье - товарищ: необычную пару заметили на улицах Печор
20 декабря 2023

Россияне назвали самые желанные подарки от отелей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...