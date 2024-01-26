Обвиняемой в жестоком убийстве своих троих детей в Великих Луках продлили арест

17:42, 26 января 2024, ПАИ

Великолучанке, обвиняемой в убийстве троих своих детей, продлили арест. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

С 25 ноября 2023 года по 23 января 2024 года по решению городского суда она была заключена под стражу.

По истечении этого срока по решению суда арест продлён ещё на два месяца.

Напомним, что 23 ноября 2023 года в квартире в Великих Луках, а также в доме в деревне Мокрики Куньинского района были обнаружены тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. В совершении преступления подозревается 34-летняя мать детей. При этом женщина заявила, что в августе дети умерли во сне. Позднее Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства детей.

Вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Расследование убийства несовершеннолетних находится на контроле у прокуратуры. Кроме того, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова создана межведомственная комиссия, которую возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.