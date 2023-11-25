Обвиняемой в жестоком убийстве своих троих малолетних детей в Великих Луках избрана мера пресечения

18:29, 25 ноября 2023, ПАИ

Великолукский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемой в убийстве своих троих детей: заключение под стражу на два месяца, до 23 января 2024 года, передаёт корреспондент ПАИ.

В отношении 34-летней великолучанки Великолукским городским судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание суда состоялось сегодня, 25 ноября.

«Вчера, 24 ноября 34-летняя великолучанка задержана в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и в этот же день ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно в совершении жестокого убийства своих троих малолетних детей, находящихся в беспомощном состоянии», – сообщает Объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Молодая женщина обвиняется в совершении циничного особо тяжкого преступления против личности, вызвавшего широкий общественный резонанс, характеризующегося особой жестокостью, а также высокой степенью общественной опасности, в качестве основного наказания, за которое, уголовным законом предусмотрено только лишение свободы, на длительный срок.

Напомним, что 23 ноября в одной из квартир в Великих Луках, а также в частном доме в деревне Мокрики Куньинского района были обнаружены тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. В совершении преступления подозревается мать детей – 34-летняя местная жительница. При этом женщина заявила, что в августе дети умерли во сне. Кроме того, на месте гибели детей в Великих Луках также обнаружили трупы собак. Позднее Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства детей.

Вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи, а также оказания им необходимой медицинской и психологической помощи взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Расследование убийства несовершеннолетних находится на контроле у прокуратуры. Кроме того, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова создана межведомственная комиссия, которую возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она уже провела в Великих Луках заседание комиссии по факту гибели детей. Со следствием также взаимодействует администрация Великих Лук.