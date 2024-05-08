В телеграм-канале губернатора участник СВО рассказал о боях на передовой

14:42, 08 мая 2024, ПАИ

В телеграм-канале губернатора Михаила Ведерникова участник СВО, гвардии рядовой по имени Игорь (фамилия не упоминается) рассказал о боях, которые ведут псковские десантники на передовой.

«О своей службе говорит просто: нужно – идём в наступление, нужно – обороняемся. Но в его простых, казалось бы, историях – много интересных фактов о том, как наши военные сражаются на передовой», – прокомментировал видео губернатор.

Кроме того, пскович отметил, какую большую роль играет поддержка семьи и поддержка всей России. «Посылки, детские открытки и письма вдохновляют бойцов идти вперёд, к победе», – написал глава региона.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях спецоперации. Ранее губернатор рассказал о бойцах Никите Кухаренко, Антонии Перевертайло, Руслане Русских, Андрее Циркунове, Александре Лемшине, Василии Рябечкове, Викторе Бойкове и других.