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Политика

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 мая.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

– комитеты по культуре и туризму объединяться не будут. Они и так работают на общие цели, заявленные в стратегии развития региона;

– кадровых перестановок в курируемых Ольгой Тимофеевой комитетах не будет. Однако в комитет по культуре будут искать руководителей;

– работа с экспертным сообществом, в том числе, в рамках общественных советов, при комитетах, будет актуализирована. «Очень важно слышать мнение тех, кто работает в этих сферах, оттуда ситуация часто видится иначе», – отметила Ольга Тимофеева;

– Ольга Тимофеева намерена провести в курируемых комитетах «тотальную инвентаризацию» ресурсов, в том числе, кадровых;

– «конфетки» надо делать из каждого муниципалитета, а лучше «торт» из всей Псковской области;

– в Псковской области в высокий сезон дефицит фонда для размещения туристов составляет 50 %. «Решение этого вопроса – один из приоритетов работы», – подчеркнула вице-губернатор;

– ТИЦ Псковской области переедет в бывшее здание кинотеатра «Октябрь», его возможности в связи с этим увеличатся;

– четыре часа – время, за которое приехавший в Псковскую область может что-то успеть потратить и принять решение задержаться в регионе на подольше;

проработка маршрутов для речного судна «Иния» идёт в Псковской области.

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