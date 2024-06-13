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Общество

Парк-пляж «Воздух» откроется в Пскове 16 июня

Парк-пляж «Воздух» начнёт свою работу в Пскове на так называемом Солдатском пляже с 16 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Парк-пляж «Воздух» откроется в Пскове 16 июня. Фото: пресс-служба администрации Пскова

В прибрежной зоне располагается полноценная парково-пляжная инфраструктура – лаундж-зоны, прогулочные дорожки, детская площадка, качели, площадка для занятия спортом, поля для пляжного волейбола, кабинки для переодевания. «Это первый в городе пляж, где для купания предусмотрен понтон с деревянным настилом. На территории работает кафе с очень уютным и стильным интерьером», – отметили в пресс-службе администрации.

Вход на территорию отдыха бесплатный, но при желании можно взять напрокат шезлонги, сапы и другой пляжный и спортивный инвентарь.

Открытие парка-пляжа «Воздух» пройдёт 16 июня в 15:00. Для детей будет организована анимация с красками Холи и пенная вечеринка. Также будет работать батут. Кроме того, все желающие смогут принять участие в спортивных конкурсах и соревнованиях, а ведущие праздника проведут интерактив с розыгрышем призов. Также с 20:00 до 22:00 для гостей выступят лучшие диджеи города.

Новое место отдыха находится недалеко от Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Доехать можно на автомобиле, а также на городских автобусах № 8 или № 8а.

Локация появилась при поддержке правительства Псковской области и администрации города, а также благодаря федеральному туристическому гранту и работе инвестора Дениса Быченкова.

Ранее пространство, где создавалась новая рекреационная зона, осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин. Также Денис Быченков стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал, что на Солдатском пляже будет работать сертифицированный спасатель, могут появиться ещё один глэмпинг и бесплатные туалеты.

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