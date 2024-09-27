О политической карте Псковской области, актуальных проблемах, развитии экономики и задачах губернатора – в интервью с Александром Котовым

18:18, 28 сентября 2024, ПАИ

Как изменилась политическая карта региона после прошедших муниципальных выборов, что предстоит сделать новому главе Гдовского района, единороссу Ивану Мешкову, какие ключевые вопросы обсуждались на первой после каникул сессии областного Собрания и в чём состоят первоочередные задачи губернатора Михаила Ведерникова – об этом и не только рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Каникулы и выборы

– Как прошли парламентские каникулы?

– В период каникул проходили различные избирательные кампании, депутаты Собрания от всех политических партий принимали в них участие. Есть и текущая работа. Наша деятельность не останавливается, в этот промежуток времени лишь не проводятся пленарные заседания. Но законопроекты поступают, и мы предварительную работу проводим. Поэтому первая сессия была достаточно подготовленной, и мы быстро рассмотрели вопросы повестки дня. Подводя итог, могу сказать, что областное Собрание депутатов всегда в тонусе.

– Наиболее интересной оказалась избирательная кампания в Гдовском районе. Иван Мешков от «Единой России» убедительно выиграл, получив более 60 %. А не простой же район.

– У нас все районы и сама должность главы района непростые. Есть полномочия разных уровней: муниципального, городского, сельских поселений, полномочия региональные и федеральные. Была попытка их чётко разделить и под это выделять финансирование, но на практике так не получается. Поэтому глава района, по сути дела, отвечает за всё, ведь люди к нему приходят с любыми проблемами этой территории.

Особенность в том, что в Гдовском районе долгое время не было команды и опытного, ответственного лидера, проблем масса, поэтому обширные результаты работы не стоит ждать через день и даже через год. Но Иван Александрович Мешков к ней готов. Надеюсь, что сил и энергии ему хватит.

Губернатор у нас первый помощник глав муниципальных районов. И областное Собрание, безусловно, будет помогать.

– Сейчас Ивану Мешкову надо сформировать команду. С вами консультации по этому поводу велись?

– Формирование команды – ответственность главы района. Считаю, что вмешиваться в этот процесс не надо, пусть он самостоятельно решает вопрос, объединив вокруг себя людей, заинтересованных в развитии Гдовского района. Тех, кто займёт ключевые посты, прежде всего заместителей, нужно найти сразу, чтобы потом постепенно полностью формировать команду для всех направлений деятельности. Можно как опираться на местныекадры, так и привлекать их со стороны.

– Есть устойчивое выражение «Гдовская политическая аномалия». Когда можно будет сказать, что её больше нет?

– Люди, даже независимо от политических взглядов, объединяются вокруг сильного лидера, которому готовы поверить и с которым связывают своё будущее. Если Мешкову удастся за короткое время стать таким лидером, многие захотят сотрудничать и работать. И так называемая политическая аномалия в Гдовском районе просто исчезнет. Надо налаживать взаимодействие с губернатором, с правительством области, с областными и местными районными депутатами, использовать возможности партии «Единая Россия» – они есть, и немаленькие. Если получится командная работа, всё будет легче решать.

– Какие основные задачи у нового главы Гдовского района?

– Проблема номер один – ЖКХ. После выборов мы с Иваном Александровичем беседовали, и я настоятельно рекомендовал выделить как основной приоритет подготовку к зиме, потому что будет время всё подлатать. Вот если случится авария, люди останутся без воды, без тепла. Этого допустить ни в коем случае нельзя.

Сейчас во многих районах строят очистные сооружения, модернизируют котельные, тепловые сети. Для этого можно привлекать федеральные средства. Важно правильно подготовить заявку и правильно защитить те или иные инициативы. Это тоже придётся освоить новому главе района вместе со своей командой.

В Гдове также строится новая школа, и надо следить за тем, чтобы строительство было современным и качественным.

Тайны политических технологий

– Что скажете о стиле и тактике оппозиции на выборах?

– У некоторых было желание по-настоящему побороться с партией власти, они рассчитывали на результат. В чём отличие между кандидатом от партии власти и от любой другой политической партии? Мы не можем делать популистских заявлений и вообще этого не практикуем, ведь в случае победы придётся отвечать за обещания перед избирателями. У других политических партий с этим проблем нет. Поэтому у кандидатов-соперников было много различных обещаний, я бы даже назвал это фантазиями, потому что всегда должен быть разумный подход.

Но выборные политические технологии устроены так, что люди охотно верят в самые невероятные вещи, ведь им хочется лучшего. И даже если обещания будут нереальными, вам с готовностью поверят. А если не получится их выполнить, с готовностью простят. Мы такие технологии не применяем, вели честную борьбу. Безусловно, старались использовать все имеющиеся возможности. Разговаривали с людьми, объясняли преимущества партии «Единая Россия» и её кандидата.

Нас услышали. Самое главное, что люди устали от бесконечной управленческой чехарды, которая в Гдовском районе существует долгое время. Люди хотят спокойной, стабильной работы с понятным, вменяемым руководителем. И вот на это они рассчитывали, когда голосовали за Ивана Мешкова.

Впервые в Плюссе

– В Плюсском муниципальном округе сформировано первое в истории окружное Собрание депутатов, избран председатель. Ещё говорили, что там должны быть представлены все волости.

– Так оно и есть. Муниципальный район разбит на округа примерно по численности избирателей: это пять одномандатных округов и пять избранных депутатов. Остальные десять представляют политические партии, большинство из «Единой России».



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

























Председателем окружного Собрания избрали Лазареву Оксану Васильевну, директора местной средней школы. Она была депутатом областного Собрания. Человек ответственный, хорошо знает людей, способна организовать работу окружного Собрания. На организационном заседании попросил депутатов, чтобы работали конструктивно и с главой, и с администрацией района. Тогда есть шанс на успешный результат.

Пропавший час и мусор

– Почему на первой после каникул сессии не было парламентского часа?

– Парламентский час должен быть посвящён актуальным проблемам конкретного момента и их решению, сейчас острой ситуации нет.

Следующий час проведём в октябре на очередной сессии. Пока темы нет, но, может быть, актуальная повестка подкинет насущную проблему. В ноябре тему уже анонсировала партия «Новые люди»: будем рассматривать вопрос, связанный со сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов.

– Есть конкретные проблемы, которые именно сейчас надо решать на сессиях областного Собрания?

– В этой сфере всегда есть проблемы, ещё далеко до идеального состояния. Но кризис с региональным оператором успешно преодолён. Губернатор на своих плечах эту историю вытащил, поскольку лично был включён в решение проблемы. Мы тогда были в Витебске, Михаил Юрьевич досрочно закончил командировку, чтобы купировать ситуацию. Сейчас основные трудности преодолены, но остаётся главная задача, которую нужно решить, чтобы работа с отходами была цивилизованной, экологически безопасной и эффективной. Надо завершить строительство экотехнопарка. Нынешняя утилизация ТКО вызывает очень большую тревогу, следует как можно быстрее запустить современный парк, где отходы будут сортировать и надлежащим образом утилизировать. И решать вопрос с закрытием свалок в муниципальных образованиях.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

















































































– Часто с жалобами по поводу мусора обращаются жители районов?

– Во многих муниципалитетах отходы накапливались на площадках, и люди совершенно обоснованно жаловались. Сейчас ситуация стабилизировалась.

– Как оцениваете работу нынешнего временного оператора?

– Работает нормально. Закуплено много новой техники, есть персонал. Многие думают, что это суперприбыльный бизнес, но когда региональный оператор выполняет все требования, которые предъявляются к этой деятельности, то не получится заработать баснословные деньги. Поэтому здесь обоюдная работа. Если не обращать внимания на объективные трудности, с которыми сталкиваются региональные операторы, так и будет бесконечная смена тех, кто занимается сбором ТКО. Коли оператор ответственно и добросовестно работает, лучше идти навстречу, помогать с решением организационных вопросов. Работа вдолгую всегда надёжнее, чем на короткий период. Мне кажется, предыдущий оператор не особо был озадачен долгосрочной работой. Он быстро из этого бизнеса выжал всё, что можно, и вот теперь его нет. Нам важна обоюдная заинтересованность, работа должна быть конструктивной, основанной на взаимном доверии.

– С экотехнопарком вся цепочка от сбора и вывоза до утилизации мусора будет контролироваться государством?

– Да, возможно будет проследить весь ход ТКО от населения до утилизации. Когда цепочка прозрачна, труднее использовать серые схемы. Мы регулируем тариф на вывоз ТКО и должны следить за тем, чтобы он был не запредельным с точки зрения платёжеспособности населения, а с другой стороны – экономически обоснованным, ведь у оператора должна быть материальная заинтересованность, иначе работа потеряет смысл. Здесь очень тонкая грань, вот за ней как раз нужно следить, чтобы и тариф соответствовал платёжеспособности населения с учётом региональных особенностей, и оператор не терпел убытки.

Откуда у области деньги

– Есть подвижки с федеральными проектами в Псковской области?

– Постановление Совета Федерации находится под контролем и в профильных комитетах Совета Федерации, и у нас в правительстве, и в областном Собрании. На Днях Псковской области в Совете Федерации в мае мы ставили вопрос сохранения для нашей области уровня софинансирования национальных проектов и государственных программ в процентах 99 к 1. На три года нам сохраняют этот уровень.

– Какие ключевые вопросы обсуждались на заседании областного Собрания?

– Принимали изменения в законе о бюджете. Доходы увеличились более чем на 2 миллиарда 300 миллионов рублей, соответственно, и расходы тоже. При этом больше трети этой суммы – собственные налоговые и неналоговые доходы. Так что, помимо увеличения средств из федерального бюджета, у нас ещё растёт собственная налоговая база. Это даёт возможность софинансировать больше федеральных программ, вот этот самый 1 %, который мы вкладываем. То есть экономика наша потихонечку развивается. Очень рассчитываю, что и в дальнейшем так будет, мы стараемся всё для этого делать. До конца года ещё предполагается увеличение доходной и, соответственно, расходной части областного бюджета.

Хочу отметить, из федерального бюджета деньги не поступают на автомате. Это большая работа губернатора с министерствами, Правительством РФ и работа правительства области. За последние годы нам удалось привлечь немало федеральных средств и реализовать целый ряд проектов. Это строительство школ, очистных сооружений, водопровода, канализации, ремонт детсадов, капремонт дорожной сети.

Второй вопрос, который мы рассматривали по инициативе губернатора, – поощрение педагогов, которые подготовили стобалльников и призёров олимпиад. Этим 43 педагогам будут выплачиваться дополнительные средства. Мы нацелены на то, чтобы учителя были заинтересованы в подготовке детей, и сами готовы их в этом плане стимулировать, в том числе материально. Очень хорошая и своевременная инициатива.

Серьёзный вызов

– Вы комплиментарно отзываетесь о работе губернатора. А какие вызовы стоят перед ним сегодня?

– Работа губернатора – один сплошной вызов. Стоит сгладить острые углы одной проблемы, как возникает другая. В ближайшее время самой больной и острой будет проблема ЖКХ – изношенность сетей, котельных. Это всегда чревато нестандартными ситуациями, авариями.

На заседании фракции партии «Единая Россия», когда встречались с Михаилом Юрьевичем, говорили о намерении создать рабочую группу, которая на примере муниципалитетов, где эти проблемы наиболее остро выражены, проработает системные подходы, чтобы транслировать потом на всю область. Мы ещё будем обсуждать проект бюджета на следующий год, опять коснёмся этой темы. Губернатор тоже это понимает. Тут нужно использовать возможности привлечения федеральных средств. И собственных тоже не жалеть, потому что это работа на перспективу.

– Долгие годы у нас был социально ориентированный бюджет, теперь будет коммунально ориентированный?

– Нет, социальный всегда будет, ведь львиная доля – это социальные расходы бюджета. А часть, которая может быть использована на другие цели, – это вопрос приоритетов. Нужны приоритеты «коммуналки».

– Из года в год расходная и доходная части бюджета увеличиваются. Это признак успешности работы властей?

– Увеличение бюджета означает увеличение возможностей, в том числе использования этих средств. И это же не только поступления из федерального бюджета, но и собственные налоговые доходы. В области должна работать экономика, иначе мы превратимся в стопроцентно дотационный регион, и тогда будет невозможно решать ни демографическую, ни кадровую, ни другие проблемы. Поэтому увеличение бюджета – показатель эффективности работы всех органов власти. Рассчитываем, что бюджет опять будет больше, чем в прошлом году.

– Прогноз можете сделать или рано конкретную цифру называть?

– Конкретные цифры назвать невозможно, потому что, скорее всего, у нас ещё будет возможность привлечь дополнительные финансовые средства.

Есть регионы, где денежные средства вовремя не освоили и происходит перераспределение. Михаил Юрьевич вовремя оказывается в нужном месте и очень эффективно пользуется этим инструментом. Поэтому рассчитываем на серьёзное увеличение.