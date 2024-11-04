Народов много, а Родина одна: истории героев Псковской области

16:26, 04 ноября 2024, ПАИ

Сегодня в России отмечают День народного единства – важный праздник, который символизирует сплоченность и единство многонационального народа. Этот день напоминает о том, как важно сохранять мир и согласие в нашем обществе, уважать культурные традиции и обычаи друг друга.

В честь этой даты Псковское агентство информации рассказывает о своём проекте «Герои современной России». Цикл проекта посвящён жителям региона разных национальностей, которые развивают свои культуры и языки, выполняя профессиональные обязанности на высочайшем уровне. Они служат Отчизне и знаковым событиям, происходившим в Псковской области, скрепляя воедино все народы России.

В проект вошли интервью с председателем Псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту» Меружаном Вермишяном, врачами Евгением Васильевым и Самиром Аль-Араби, волонтёром Миланой Илларионовой, руководителем регионального отделения Центра правовой помощи мигрантам Раънохон Расуловой, многодетной приёмной мамой Пайцар из «Детской деревни – SOS Псков», специалистом по реабилитации инвалидов Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца Умой Ярсанаевой.