Станислав Стармолотов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

19:09, 10 декабря 2024, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 10 декабря.

Главное из эфира: