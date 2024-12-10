Станислав Стармолотов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 10 декабря.
Главное из эфира:
- новый мост в Пскове необходим, чтобы разгрузить узкое горлышко, связывающее Завеличье и центр города. Но его строительство в районе продолжения улицы Кузбасской Дивизии с одной стороны и улицы Ипподромной (в районе «Шведской горки») с другой – перспектива отдалённая;
- если мост длиной более 100 метров, он получает наименование уникального;
- временные мосты, которые возводятся при капремонте мостов, не разрушаются, а разбираются и перевозятся в места новых ремонтов;
- износ автобусного парка на данный момент составляет 50 %. Раньше было больше, но парк благодаря поддержке правительства и усилиям губернатора Михаила Ведерникова обновился почти на 90 автобусов;
- цель – продолжение обновления автобусного парка. «Надеюсь, что для нас большим подспорьем будет новый нацпроект «Инфраструктура для жизни»;
- по просьбе сообщества инвалидов на колясочных площадках в автобусах МАЗ убрали стойку для пассажиров, чтобы можно было развернуть инвалидную коляску;
- дорожная сеть в Пскове не позволяет выделить отдельные полосы для автобусов;
- планов развития аэропорта громадьё. «Уверены, что рост пассажиропотока будет продолжаться, прошлый год уже переплюнули, в этом году перешагнём за 150 тысяч пассажиров»;
- работа по запуску авиарейса в Мурманск;
- работа над авиарейсом в Минск продолжается. «По линии Союзного государства идёт работа по разработке механизма финансирования этих перелётов»;
- в планах на 2025 год – начало возведения терминала прилёта;
- идёт плотная работа по передаче специального навигационного оборудования аэропорту Пскова, запуск которого позволит сажать самолёты при неблагоприятных погодных условиях, то есть задержек и переносов вылетов станет меньше;
- Псковская область участвует в федеральной программе развития сети зарядок для электромобилей. Они будут появляться на федеральных трассах, мощность зарядок пока ограничена мощностью энергосетей;
- на псковских дорогах появление шумовых полос, при наезде на которых возникает мелодия, не планируется. Целесообразность таких музыкальных полос дискуссионна;
- в плане на 2025 год – ремонт 84 километров региональных дорог. Это плановые работы, их уменьшение не планируется;
- в 2024 году на Северном обходе Пскова главными стали работы на новом мосту и искусственных объектах.
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