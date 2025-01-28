Ольга Тимофеева стала гостьей программы «Оглавление». Главное
Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- 20 февраля, в День флага Псковской области, планируется открытие библиотеки имени Василева и Туристского центра Псковской области в бывшем здании кинотеатра «Октябрь»;
- позже там же откроется филиал национального центра «Россия»;
- частью концепции празднования 9 Мая в Пскове может стать стилизация некоторых центральных улиц под май 1945 года;
- «Катюша», которую подарят жителям Псковской области соседи-белорусы, будет установлена возле монумента «Знамя Победы» на Идрицкой земле;
- Школа креативных индустрий в честь 80-летия Победы выпустит серию анимированных фильмов «Непокорённые» о героических страницах и подвигах в годы Великой Отечественной войны в Псковской области;
- в деревне Белый Мох в год 80-летия Победы появится новый монумент в честь защитников Отечества. Его автор – скульптор Денис Стритович;
- памятник святителю патриарху Московскому и всея Руси Тихону планируют открыть в Пскове в этом году: исполняется 160 лет с рождения патриарха и 100 лет со дня его смерти;
- мощи патрирха Тихона привезут на Псковскую землю в августе;
- окончательные цифры турпотока станут известны к 1 апреля, но уже сейчас можно сказать, что это более 650 тысяч человек, официально использовавших средства размещения (отели, хостелы и т. д.);
- спортивные федерации будут представлять на всех крупных мероприятиях региона. Опыт региональной Федерации практической стрельбы, которая была представлена во время выставки трофейной техники, показал высокий интерес псковичей;
- идут переговоры о подписании соглашения о развитии кавээновского движения с «большим» КВН;
- Псковская область в этом году принимающая сторона «Кургана Дружбы». Через несколько месяцев на форсайт-сессию соберётся молодёжь из Псковской области и Беларуси, чтобы определить содержание слёта на Кургане Дружбы в этом году.
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