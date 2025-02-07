Что удалось спасти при пожаре в псковском автосервисе, назвали в МЧС
Что удалось спасти при пожаре в автосервисе на улице Дачной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
6 февраля в 18:00 произошло возгорание в производственных зданиях автомастерской на улице Дачной в Пскове.
Выгорели четыре легковых автомобиля.
Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети внутри здания.
Эвакуировано шесть газовых баллонов по 50 литров. Спасены два административных здания и три легковых автомобиля.
Отметим, что, по предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Напомним, 30 декабря 2024 года автосервис загорелся в Великих Луках. 2 ноября 2024 года пожарные ликвидировали возгорание автосервиса на улице Яна Райниса в Пскове. Также пожарные потушили горящие автомобили на территории автосервиса на Рижском проспекте в Пскове.
Стала известна предварительная причина пожара в автосервисе на улице Дачной в Пскове
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