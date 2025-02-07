Что удалось спасти при пожаре в псковском автосервисе, назвали в МЧС

11:12, 07 февраля 2025, ПАИ

Что удалось спасти при пожаре в автосервисе на улице Дачной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

6 февраля в 18:00 произошло возгорание в производственных зданиях автомастерской на улице Дачной в Пскове.

Выгорели четыре легковых автомобиля.

Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети внутри здания.

Эвакуировано шесть газовых баллонов по 50 литров. Спасены два административных здания и три легковых автомобиля.

Отметим, что, по предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Напомним, 30 декабря 2024 года автосервис загорелся в Великих Луках. 2 ноября 2024 года пожарные ликвидировали возгорание автосервиса на улице Яна Райниса в Пскове. Также пожарные потушили горящие автомобили на территории автосервиса на Рижском проспекте в Пскове.