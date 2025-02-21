Александр Гуцан: В Псковской области показатель выполнения программы капремонта многоквартирных домов выше, чем в целом в России

21:31, 21 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области показатель выполнения программы капремонта многоквартирных домов в 2024 году выше, чем в целом в России, отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программу капремонта многоквартирных домов в Псковской области реализуют десять лет. «За это время в регионе проведена большая работа. Почти 1,5 тысячи домов отремонтировано, 171 дом – в прошлом году. План 2024 года выполнен на 93 %, и это очень высокий показатель, выше, чем в целом в России», – отметил полпред президента.

Напомним, что вчера, 20 февраля, Александр Гуцан приехал в Псковскую область с рабочим визитом. В частности, полпред президента посетил производственную площадку «СКТ Групп» и региональный Дом молодёжи в Пскове, вручил псковским ветеранам медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал одним из первых посетителей обновлённой библиотеки имени Василёва и почтил подвиг псковских воинов-спецназовцев.

Отметим, что о капитальном ремонте домов в Псковской области подробно рассказывал гендиректор регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Главное из эфира смотрите здесь.