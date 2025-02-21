Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Гуцан: В Псковской области показатель выполнения программы капремонта многоквартирных домов выше, чем в целом в России

В Псковской области показатель выполнения программы капремонта многоквартирных домов в 2024 году выше, чем в целом в России, отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рабочая встреча полпреда президента Александра Гуцана и губернатора Михаила Ведерникова. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Программу капремонта многоквартирных домов в Псковской области реализуют десять лет. «За это время в регионе проведена большая работа. Почти 1,5 тысячи домов отремонтировано, 171 дом – в прошлом году. План 2024 года выполнен на 93 %, и это очень высокий показатель, выше, чем в целом в России», – отметил полпред президента.

Напомним, что вчера, 20 февраля, Александр Гуцан приехал в Псковскую область с рабочим визитом. В частности, полпред президента посетил производственную площадку «СКТ Групп» и региональный Дом молодёжи в Пскове, вручил псковским ветеранам медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал одним из первых посетителей обновлённой библиотеки имени Василёва и почтил подвиг псковских воинов-спецназовцев.

Отметим, что о капитальном ремонте домов в Псковской области подробно рассказывал гендиректор регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Главное из эфира смотрите здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 февраля 2025

Ремонт входной группы приёмного отделения завершили рабочие в великолукском филиале ПОКБ
21 февраля 2025

В четырёх башнях в Псково-Печерском монастыре завершены ремонтно-реставрационные работы
21 февраля 2025

В ПсковГУ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества
21 февраля 2025

Сельский доктор из Самолвы рассказал о своей работе
21 февраля 2025

Александр Голышев: Псковичи с нетерпением ожидали открытия обновлённой библиотеки
21 февраля 2025

Михаил Ведерников встретился с участницей федерального проекта «Время героев» из Пскова Марией Мусатовой
21 февраля 2025

Две мемориальные доски в память о героях СВО открыли в Серёдкинской школе
21 февраля 2025

В Доме молодёжи обсудили предстоящую работу псковских волонтёров в Краснодарском крае

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...