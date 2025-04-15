Нинель Салагаева стала гостьей программы «Оглавление». Главное
Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.
Главное из эфира:
- валовый региональный продукт показал в 2023 году рост на 5,4 %, прогноз по итогам 2024 года – 3 %;
- предприятия Псковской области с 2024 года эффективно занимаются импортозамещением. После ухода с 2022 года производства, которыми владел в регионе иностранный бизнес, не закрылись, а поменяли владельца;
- в регионе по-прежнему реализуются как многомиллиардные инвестпроекты, так и относительно небольшие, на 50–100 млн рублей. При этом последние для области тоже очень ценны: они образуют структуры МСП и генерируют заметную часть рабочих мест;
- в Псковской области не хватает бизнес-отеля с большим конференц-залом. Такой, например, мог бы появиться и в здании недостроенного кампуса (гостиницы) на берегу Великой в Пскове;
- специалисты проводят оценку стоимости кампуса (гостиницы), после этого цена для торгов появится на электронной площадке;
- визуализация, эскизы нового терминала прилёта одобрены, как и эскиз обновления существующего терминала аэропорта Пскова;
- строительство терминала прилёта аэропорта Пскова начнётся в этом году, завершить его также планируется до конца 2025 года;
- авиакомпаний, которые готовы открыть новые авиамаршруты из Пскова, пока нет. Причина – дефицит воздушных судов. Однако расширение географии полётов по-прежнему в повестке правительства Псковской области;
- существующие авианаправления (Москва, Калининград, Сочи, Минеральные Воды) показывают 90%-ную загрузку.
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