Ректор ПсковГУ рассказала о дистанционном обучении, планах вуза и строительстве студенческого кампуса

19:56, 15 апреля 2020, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина рассказала о дистанционном обучении студентов, дне открытых дверей, о летней сессии и приеме абитуриентов, а также о ходе строительства студенческого кампуса в условиях ограничительных мер. Руководитель вуза также анонсировала обновление университетского сайта.

- Как вуз переживает обучение в дистанционном формате? С какими препятствиями столкнулся университет и как их преодолел?

- Месяц мы работаем в дистанционном режиме. Для университетов есть большой задел, поскольку российские вузы давно используют онлайн-курсы и дистанционные формы обучения для заочников. Мы давно пользуемся цифровыми услугами, многими сервисами пользовались и ранее. Переход на дистанционный формат не был стрессом для вуза.

Проблемой стало отсутствие у некоторых преподавателей и сотрудников, которые сопровождают дистанционный процесс, хороших компьютеров, где есть камера и все необходимое. Эту проблему мы решили. Кроме того, некоторые направления подготовки можно реализовывать только в очном режиме – медики, некоторые технические дисциплины, дизайнеры. Мы подвинули график учебных процессов и надеемся, что в июне малыми группами у нас появится возможность довести учебные модули. Ситуация не критичная, она рабочая. Возникающие вопросы решаем либо откладываем до решения федеральных ведомств.

- Вуз традиционно проводит в это время день открытых дверей. Планируется ли его проведение?

- День открытых дверей будет завтра, 16 апреля, в 15:00. Мы приглашаем всех, и уже сейчас фиксируем, сколько человек регистрируется. Завтра выступлю я, покажу, что Псковский государственный университет сможет предложить в этом году, какие будут образовательные программы, что нового мы сделали в инфраструктуре, какие социальные льготы будут. А также расскажу подробно о новых нюансах в приемной комиссии. В этом году они, естественно, будут. А дальше у нас начнутся по графику дни открытых дверей по структурным академическим единицам. Институт инженерных наук - 18 апреля, колледж - 23 апреля, институт медицины и экспериментальной биологии - 24 апреля, институт права, экономики, управления - 27 апреля, институт гуманитарных наук - 27 апреля, институт математического моделирования - 28 апреля, институт образования социальных наук - 29 апреля. Начало в 12:00.

- Как будет организован прием документов у абитуриентов? Как будет в целом проходить приемная кампания в 2020 году?

- Мы готовы проводить приемную кампанию в дистанционном режиме, весь процесс в дистанционном режиме. У каждого абитуриента будет «личный кабинет», туда загружаются документы, заявления в отсканированном виде. Каждый абитуриент будет иметь право получить консультацию в «личном кабинете» или по телефону. Если до предыдущего года зачисление происходило, только когда принесли оригинал документов, то в этом году в согласии прописывается, что абитуриент обязуется в течение года принести оригинал и медицинское обследование (медицинскую справку).

В прошлом году вы четко знали дату подачи заявления, то в этом году будьте внимательны и следите за информацией на сайте и в социальных сетях, конкретной даты пока нет, поскольку она будет отсчитываться от последнего результата оглашения ЕГЭ.

Если вы поступаете по бакалавриату и специалитету и сдаете не только ЕГЭ, но и вступительные экзамены – это девять календарных дней от оглашения результатов, если поступаете только по результатам ЕГЭ – то 23 календарных дня после результатов последнего ЕГЭ.

- Будет ли проходить сессия в дистанционном формате?

- По летней сессии будем конференц-связь использовать, и это в онлайн-режиме, однозначно. Профессорско-преподавательский состав отрабатывает пакет контрольных вопросов дополнительных, в режиме конференц-связи. Министерство науки и высшего образования и мы прорабатываем платформу онлайн-прокторинг. Это хорошая и единственная русскоязычная система, которая позволяет любому студенту сдать экзамен. Она считывает, насколько адекватно вел себя студент. Эта система не новая, многие университеты ее протестировали уже. Министерство науки готовит общий формат для использования системы для всех университетов. Летняя сессия будет проводиться в рамках конференц-связи. Вступительные экзамены будут проводить с использованием элементов прокторинга.

- Достойное и качественное образование не может проходить в дистанционном формате.

- Достойное качественное образование - это не 100% дистант, однозначно. Это не только мое мнение, это и федеральное, экспертное. Обучение не перейдет в дистанционный формат, однозначно. С лета реализуем модель сетевого университета, начали реализовывать проект «Цифровой университет», сегодня вы пока не видите новый контент, но мы работаем над ним. Сейчас образовательную среду переводим в 1С, это будет база данных с учебно-методическим комплексом: «личные кабинеты» учащихся и преподавателей. Самостоятельные работы студентов, онлайн-курсы в каждой образовательной программе и весь текущий контроль будут проводить в дистантной форме. Когда студент сдал контрольную, зачет или экзамен – это все будет засчитываться там, не надо посещать вуз. Всё будет на федеральной платформе 1С.

- Как идет модернизация сайта Псковского государственного университета?

- Сайты вузов – склад информации, а наша задача - сделать сайт-сервис. Сайт нужен, если хочешь общаться с университетом, получать информацию, и неважно, студент ты или хочешь получить повышение квалификации, посетить бассейн или еще что-то. Должен быть «личный кабинет», где можно заключать договоры и оплачивать. Некая онлайн-платформа. Сейчас мы работаем на старых платформах, но параллельно отрабатываем и новые. К 1 сентября, надеюсь, вы их увидите. Процесс этот долгий и дорогостоящий.

- Когда откроется бухгалтерия ПсковГУ? Будут ли снижать стоимость обучения из-за дистанционного формата?

- Бухгалтерия ПсковГУ работает. В данном случае все структурные подразделения, которые обеспечивают жизнедеятельность вуза, работают. Если у вас возникает вопрос по оплате, то лучше оплатить онлайн. На заседании штаба сегодня объявили, что начинается вторая волна распространения коронавируса, мы не будем открывать кассу. Мы должны сохранить здоровье населения, сотрудников и студентов. Если вопросы остались, то можно задать их профильному проректору либо написать мне в Instagram.

Дистанционный формат обучения не предполагает уменьшения оплаты за оказание образовательных услуг. Плата останется в том же формате, но все социальные льготы и все форматы оплаты, которые предоставляли по рассрочке, остаются. Нужно написать заявление и отправить директору института, я еженедельно и ежедневно подписываю приказы, если есть необходимость.

- Учебный год студенты завершат дистанционно?

- В дистанционной форме мы закончим учебный год и сохраним свое здоровье. Если вы находитесь дома, где проживаете постоянно, то вам не нужно возвращаться в общежитие, оставайтесь там, берегите себя и родных.

- Когда возобновится строительство студенческого кампуса на берегу Великой?

- Меня очень радует, что работа строительных организаций не включена в список тех, кому нужно приостановить деятельность. Кампус строится, абсолютно все субподрядные организации работают, ежедневно мы смотрим, наблюдаем за стройкой. Сейчас университет заключает договор на сопровождение по изменению проектов с Главгосэкспертизой. Если возникают какие-то изменения в проекте, то в рамках строительства перепроектируем и согласовываем эти изменения. Мы будем первым университетом, с которым будет работать Главгосэкспертиза по новому постановлению. Сейчас по строительству кампуса мы выходим на мощности, которые необходимы.