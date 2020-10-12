Три года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области

09:59, 12 октября 2020, ПАИ

Три года назад, 12 октября 2017 года, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым [занимавшим в то время пост заместителя полпреда президента в СЗФО. - ПАИ], в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

Через день, 13 октября, в актовом зале областной администрации состоялось официальное представление Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области, где он обратился к представителям региональной элиты: депутатам, главам муниципалитетов, чиновникам и общественникам.

«Псковская область - регион для меня новый, рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро погрузиться в проблематику и начать работу», - заявил тогда собравшимся Михаил Ведерников и приступил к своим обязанностям.

Первоочередной задачей он поставил привлечение дополнительных средств в региональный бюджет, для чего Михаилу Ведерникову приходилось много времени проводить в рабочих командировках в Москве.

Командировки дали положительные результаты – уже в конце декабря в проект областного бюджета 2018 года пришли дополнительные средства в размере 2,7 млрд рублей.

Значительные поступления в региональный бюджет благодаря усилиям Михаила Ведерникова стали поступать и дальше. Поставленная Михаилом Ведерниковым задача создания сильной экономики в Псковской области продолжила реализовываться на крупных российских экономических форумах в Сочи и Санкт-Петербурге. На них были подписаны множество соглашений, в том числе и с группой компаний «Титан» по созданию завода по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки на территории особой экономической зоны «Моглино».

Особое внимание Михаил Ведерников уделял и остальным сферам жизни. Благодаря договоренностям главы региона с РЖД между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года начали курсировать первые «Ласточки». Сейчас «Ласточки» делают по шесть рейсов, а по субботам и воскресеньям ездят до Печор. С 1 ноября 2019 года запущена четвертая – ночная пара «Ласточек». В феврале 2019 года «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. В этом году состоялся запуск поезда из Пскова в Великие Луки.

Благодаря усилиям Михаила Ведерникова в октябре 2018 года восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой. В 2020 году самолеты из Пскова стали летать в Сочи, Анапу, Калининград и Минеральные Воды. Есть намерения запустить рейс до Минска.

«Транспортная доступность — одно из приоритетных направлений развития Псковской области, а авиасообщение — ключевой фактор для развития туризма и инвестиционной привлекательности области», - неоднократно заявлял Михаил Ведерников.

9 сентября 2018 года псковичи избрали Михаила Ведерникова губернатором. Он набрал 70,68% - 130 тысяч 20 голосов избирателей. После он избавился от приставки «врио», вступил в должность губернатора Псковской области и продолжил работать.

В 2020 году эпидемия коронавируса обнаружила потребность Псковской области в современных инфекционных больницах. Два медицинских центра были построены в Пскове и Великих Луках в кратчайшие сроки специалистами Министерства обороны. Строительство стало возможно после обращения Михаила Ведерникова и псковских медиков к президенту Владимиру Путину, который одобрил проект. Кроме того, после приемки новых корпусов глава государства также поддержал просьбу губернатора о строительстве в Псковской области нового корпуса детской инфекционной больницы.

Губернатор успевает довольно активно общаться с псковичами с помощью Instagram, регулярно публикуя «сторис» с актуальным положением дел относительно коронавируса. Он также отвечает на вопросы подписчиков в видеоформате и отчитывается о проделанной работе краткими постами в течение недели.