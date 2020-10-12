0
12:10
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
11:37
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
09:59
Три года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области
21:02
Владимир Норвинд рассказал о проверке Службой безопасности Латвии
20:36
Владимир Норвинд о причинах своей депортации: Латвия продемонстрировала отношение к России и ветеранам
18:38
Депортированный из Латвии Владимир Норвинд въехал в Псковскую область
15:47
Из глубины микрорайона — депутат Денис Иванов на округе
Еще новости
Политика

Три года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области

Три года назад, 12 октября 2017 года, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым [занимавшим в то время пост заместителя полпреда президента в СЗФО. - ПАИ], в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

Через день, 13 октября, в актовом зале областной администрации состоялось официальное представление Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области, где он обратился к представителям региональной элиты: депутатам, главам муниципалитетов, чиновникам и общественникам.

«Псковская область - регион для меня новый, рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро погрузиться в проблематику и начать работу», - заявил тогда собравшимся Михаил Ведерников и приступил к своим обязанностям.

Первоочередной задачей он поставил привлечение дополнительных средств в региональный бюджет, для чего Михаилу Ведерникову приходилось много времени проводить в рабочих командировках в Москве.

19 ноября 2017 года. Переговоры с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным.

Командировки дали положительные результаты – уже в конце декабря в проект областного бюджета 2018 года пришли дополнительные средства в размере 2,7 млрд рублей.

Значительные поступления в региональный бюджет благодаря усилиям Михаила Ведерникова стали поступать и дальше. Поставленная Михаилом Ведерниковым задача создания сильной экономики в Псковской области продолжила реализовываться на крупных российских экономических форумах в Сочи и Санкт-Петербурге. На них были подписаны множество соглашений, в том числе и с группой компаний «Титан» по созданию завода по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки на территории особой экономической зоны «Моглино». 

Особое внимание Михаил Ведерников уделял и остальным сферам жизни. Благодаря договоренностям главы региона с РЖД между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года начали курсировать первые «Ласточки». Сейчас «Ласточки» делают по шесть рейсов, а по субботам и воскресеньям ездят до Печор. С 1 ноября 2019 года запущена четвертая – ночная пара «Ласточек». В феврале 2019 года «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. В этом году состоялся запуск поезда из Пскова в Великие Луки.

Благодаря усилиям Михаила Ведерникова в октябре 2018 года восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой. В 2020 году самолеты из Пскова стали летать в Сочи, Анапу, Калининград и Минеральные Воды. Есть намерения запустить рейс до Минска.

«Транспортная доступность — одно из приоритетных направлений развития Псковской области, а авиасообщение — ключевой фактор для развития туризма и инвестиционной привлекательности области», - неоднократно заявлял Михаил Ведерников.

9 сентября 2018 года псковичи избрали Михаила Ведерникова губернатором. Он набрал 70,68% - 130 тысяч 20 голосов избирателей. После он избавился от приставки «врио», вступил в должность губернатора Псковской области и продолжил работать.

В 2020 году эпидемия коронавируса обнаружила потребность Псковской области в современных инфекционных больницах. Два медицинских центра были построены в Пскове и Великих Луках в кратчайшие сроки специалистами Министерства обороны. Строительство стало возможно после обращения Михаила Ведерникова и псковских медиков к президенту Владимиру Путину, который одобрил проект. Кроме того, после приемки новых корпусов глава государства также поддержал просьбу губернатора о строительстве в Псковской области нового корпуса детской инфекционной больницы.

Губернатор успевает довольно активно общаться с псковичами с помощью Instagram, регулярно публикуя «сторис» с актуальным положением дел относительно коронавируса. Он также отвечает на вопросы подписчиков в видеоформате и отчитывается о проделанной работе краткими постами в течение недели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
12 октября 2020
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
12 октября 2020
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
Три года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области
12 октября 2020
Три года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области
Владимир Норвинд рассказал о проверке Службой безопасности Латвии
10 октября 2020
Владимир Норвинд рассказал о проверке Службой безопасности Латвии
Владимир Норвинд о причинах своей депортации: Латвия продемонстрировала отношение к России и ветеранам
10 октября 2020
Владимир Норвинд о причинах своей депортации: Латвия продемонстрировала отношение к России и ветеранам
Депортированный из Латвии Владимир Норвинд въехал в Псковскую область
10 октября 2020
Депортированный из Латвии Владимир Норвинд въехал в Псковскую область
Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина
09 октября 2020
Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина
Олег Граненков переизбран главой Куньинской волости
09 октября 2020
Олег Граненков переизбран главой Куньинской волости

Идет загрузка...