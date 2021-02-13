Хороший дайджест. Кроме кота - сотрудника аэропорта и собаки-миллионера, мы заметили ещё кое-что

00:51, 13 февраля 2021, ПАИ

Доброй ночи, любители быть в курсе всех событый! Хотя, какие вы любители? Вы - профессионалы!

С вами снова «Хороший дайджест». Редакция ПАИ выудила для вас самые интересные новости только что ушедшего дня.



Начнём с того, что всё-таки мы - язычники. Конечно, Владимир Красное Солнышко крестил Русь в 988 году, но недокрестил. И языческие верования в нас спокойно уживаются с каноническими христианскими. Иначе, как объяснить, что все псковские молодожёны 12.02.2021 рванули расписываться в ЗАГС? Вера в незыблемость цифр? Почитайте тогда учебник по высшей математике. Там цифры стоят стройными рядами. Правда, и в этой дате есть особенность. Она является математическим палиндромом. Не будем забивать ваши головы, на ночь глядя. Идите по ссылкам, всё поймёте сами.



Федеральные СМИ сообщили, что Владимир Владмирович сообирается сделать прививку от коронавируса осенью. Поздновато! Николай Николаевич уже сделал. Есть на кого равняться.



Если говорить о районах, сегодня отличился Себежский. Там задержали тягач с парфюмерными отдушками и композициями. Представляете, как он ехал и пах, ехал и пах?...Аааа, нет.. При досмотре задержали. Читайте подробности.



Наших читателей очень взволновала история с цветными собаками. Редакция нашла ответ на вопрос, почему они ходили в Подольске зелёными... А вот другая собачка по кличке Лулу могла бы и позеленеть от того количества «зелени», что на неё свалилось по завещанию. Пять миллионов баксов! Да, позеленеть можно.

И пока некоторым дикая удача плывёт прямо в руки, простите, лапы...Другие вынуждены свой корм отрабатывать. В Пскове есть чёрный кот Васька, который является сотрудником городского аэропорта. Денег он не получает ни зелёных, ни деревянных, но любим всеми.

Отгремели, отшумели все зимние праздники. Даже китайские новый год нигде не задержался и пришёл. А помните, какой красивый и нарядный Псков был в этом году? Старания людей, украсивших город к зимним праздникам были замечены всеми жителями. Поэтому неудивительно, что губернатор Псковской области отметил эти предприятия благодарственными письмами.

Конечно, хорошо, когда кто-то рядом делает жизнь лучше. Как, например, пскович, принявший участие в испытании уникального био-протеза. Испытания прошли, значит многие инвалиды сумеют обрести то, что раньше казалось чудом. И в жизни всегда так. Кто-то идёт по сугробам непознанного, увязая, но протаптывая тропинки другим, а кто-то предпочитает пользоваться уже протоптанными. Эта метафора, но к кому принадлежите вы? К тем или другим?

Кроме этих новостей на ленте ПАИ было ещё много-много интересного. Почаще заглядывайте и читайте.

«Хороший дайджест» уходит на выходные дни. Но лента новостей работает и в выходные.











