Бабушка против грабителей, день рождения завода «Титан-Полимер» и новая социальная сеть, в которую очень хотят попасть, да не могут! Новый выпуск «Хорошего дайджеста» от ПАИ

00:47, 16 февраля 2021, ПАИ







Огромный привет полуночникам! Это снова «Хороший дайджест»: все интересные новости без негатива, бережно собранные для вас редакцией Псковского информационного агентства. Поехали!

В Усвятском районе МУП «Коммунхоз» погасил задолженность своим работникам в размере 400 тысяч рублей. Правда, после вмешательства прокуратуры. Но люди получили заработную плату, и это хорошо!

Там же, в Усвятском районе, одна отважная пенсионерка не дала слямзить злумышленникам ягнёнка. Одним своим неожиданным появлением она навела ужас на похитителей. Читайте подробности.

После того как ПАИ несколько раз написало о сосульках, растущих на крышах города, коммунальные службы принялись их убирать. Без затей убирали. Помните предложение Валентины Матвиенко, кода она была губернатором Санкт-Петербурга, стрелять по «сосулям» из лазерной установки? В Пскове справились вручную.

Заводу «Титан-Полимер» исполнилось три года, и руководство предприятия принимало поздравления. Конечно, три года – срок не очень большой. Но главное – перспективы! ПАИ присоединяется ко всем поздравлениям, сказанным вчера. Да, уже вчера. Дата в календаре сменилась.

А ещё ПАИ писало о грядущих проверочных работах в школах региона. Может быть, это не очень хорошая новость для самих учащихся, но в итоге очень полезная. По окончании школы зайдёте вы на новостную ленту ПАИ, увидите объявление о наборе на учёбу в МЧС, например. И у вас хватит знаний, чтобы поступить, потому что были проверочные контрольные. Не всё же в телефонах сидеть!

Кстати, о телефонах. В одной из новостей мы рассказали о том, какие программы чаще всего устанавливают на мобильные телефоны. А ещё поведали о новой социальной сети, в которую трудно попасть, но многим уже очень хочется. Мы рассказали о подводных камнях новинки.

На этом всё! Читаете новости на сайте ПАИ, чтобы быть в курсе происходящего в Псковской области и не только.