Студенческие отряды, талантливые россияне и Алла Непугачёва в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:15, 18 февраля 2021, ПАИ

Пытались мы всей редакцией разбить подобранные все интересные новости на темы, но они сегодня настолько разные, что только вам судить, как нам это удалось. Доброй ночи! Это «Хороший дайджест» от Псковского агентства информации. Место, где почти не бывает плохих новостей. Просто мы смотрим на них под другим углом зрения.

Пожалуй, начнём с того, что закончившийся день был праздником. Большим праздником. У многих при воспоминаниях о боевой юности затуманивался взор и блестела в глазах слеза. Вчера в России праздновали День студенческих отрядов. Признайтесь, и вы тоже ездили и тоже строили, и ваша куртка была городостью, потому что пестрела от нашивок и значков. Даже ваши родители могут рассказать о своих трудовых успехах, ведь праздник берёт начало от советских стройотрядов.

Затронули тему строительства – и вот вам ещё две хорошие новости. В Псковском онкодиспансере началась установка нового оборудования для лучевой терапии. Надо ли говорить, как это важно? Немыслимое количество раковых клеток будет заторможено, а то и вовсе убито этим аппаратом. И множество людей обретут свободу от тяжкого бремени заболевания. Нам кажется любое появление современного медицинского оборудования в Псковской области прекрасным.

Вторая новость затрагивает не столько строительство, сколько ремонт. Капремонт. Депутаты Псковского областного Заксобрания внесли изменения в закон о капремонте. И это тоже хорошо: нововведения учтут интересы жителей новостроек и ветхих домов. Только сами депутаты помнят или нет, что приватизация жилья проводилась с условием, что государство должно отремонтировать каждый дом, переданный в собственность жильцам. Нет, об этом сейчас совсем никто не помнит.



Нам бы считать себя маразматиками с короткой памятью, но россияне считают себя талантливыми! Во всяком случае, половина России думает именно так. Одна половина – талантливая, вторая – умная. Может, потому и отказались от корпоративов на весенние праздники, что умные? Копейка рубль бережёт. А российских праздников и так слишком много. В США, например, всего четыре дня в году. Любим мы отдыхать!

Кстати, о праздниках. В рубрике ПАИ-Live мы рассказали о буднях целых тюльпановых плантаций в Себежском районе, готовящих цветы к праздничным выходным.

Благородная, чуть п̶о̶д̶в̶ы̶п̶и̶в̶ш̶а̶я̶ уставшая дама (если вы воспитанны, то не должны обращать на её неустойчивую походку внимания) не может, отправляясь в высший свет, обойтись без продолжения праздника. И конечно, она не позволит себе выйти из мезонина без перчаток! Именно поэтому псковичка слямзила в магазине бухло и перчатки. Оцените благородный поступок истинной леди и наш сарказм по этому поводу.

Отдыхать можно и с книжкой в руках. Тоже чинно и благородно. Читатели Печорской центральной районной библиотеки будут рады: до них добрались книжные новинки. А привезли их в результате масштабной акции ОНФ. Что скрывать, библиотеки сейчас пополняют свои фонды редко. Не хватает финансов. А людям хочется читать! Считаем подобные акции высшим проявлением человеколюбия. Отличная новость!

И напоследок расскажем вам о том, как доверчивы могут быть люди. В новой социальной сети Clubhouse, где можно общаться только голосом, появилась Алла Пугачёва. Отвечала на вопросы пользователей, журила Филиппа, рассказала о своих музыкальных пристрастиях и воспитании детей. Только это была не Алла Борисовна. Во всяком случае, так сказал её муж Максим Галкин. Какой-то неизвестный пародист воспользовался доверчивостью пользователей соцсети и урвал свою минуту славы. Кстати, мы нашли для вас эти диалоги. Можете оценить, насколько похожей или непохожей получилась шутка.

Засим откланиваемся. Мы отбираем новости не по степени значимости, иначе рассказали бы о завтрашнем приезде Мишустина в Псковскую область. Мы отбираем новости для дайджеста так, чтобы у вас оставалось лёгкое послевкусие от их прочтения.







