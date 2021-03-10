Лотерейное счастье, собаки против пингвинов и непонятная «русская» таджичка в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:16, 10 марта 2021, ПАИ

Доброй ночи! С вами «Хороший дайджест». Поговорим о новостях минувших суток, промелькнувших в ленте Псковского агентства информации.

Так и хочется крикнуть: «Эй, диджей! А теперь поставь мой компакт-диск!» Всемирный день диджея отмечали 9 марта.

Есть ли у вас знакомые этой творческой профессии? Интересно, как люди в неё попадают? Безусловно, поздравляем: качественных миксов, хорошей техники в руках! Кроме того, в этот день можно было помолиться об избавлении головной боли (аптека далеко?) и забыть о стирке белья. Вот такой народный календарь со странностями.

В Питере прошли соревнования по танцам с собаками. Люди очень странные существа. Каких только соревнований в мире не бывает! Бег с женой на плечах, футбол на болоте, борьба на больших пальцах ног – и вот теперь танцы с собаками. Между прочим, псковичи завоевали на этом догдэнсинге призовые места! Может, они проходили занятия у профессионального кинолога по адаптации собак?

Ещё неизвестно, у кого соображалка лучше работает – у собак или у пингвинов! ПАИ нашёл для вас потрясающее видео, как пингвин, спасая свою жизнь от китов-убийц косаток, запрыгнул в лодку к туристам. А вы говорите, танцы с собаками! Счастливчик переждал, пока киты уплывут, и спокойно вернулся в воду.

Жительнице Пскова тоже привалило счастье. Но не в виде лодки с туристами, а в виде лотерейного билета. Она с упорствои каждый раз на протяжении пяти лет покупала билеты, надеясь выиграть. И выиграла! Да ещё как! Не будем завидовать и двигаемся дальше.

РЖД вознамерились срочно привести все вокзалы страны к единому стандарту. Чтобы там были отели и коворкинги, магазины и рестораны. Даже странно, что позабыли шашлычные. Их надо было вписать первыми. Оцените размах фантазий гендиректора РЖД и почувствуйте себя жителями Нью-Васюков, которых мастерски окучивал Остап Бендер.

Псковские курсанты устроили в очередной раз праздник детишкам, оставшимся без попечения родителей. Конкурс «А ну-ка, парни» был на 23 Февраля, а 8 Марта пришёл черёд девушек. В нашем мире большой дефицит чуткости и внимания. Очень приятно, что есть люди, которые этот дефицит восполняют.

Позавчера очень малоизвестная певица Манижа победила в национальном отборочном конкурсе «Евровидения». И теперь с песней «Русская женщина» таджикская певица Манижа Далеровна Сангин поедет представлять Россию в Роттердам. Поёт на русском языке. Но сегодня молодая певица объясняла СМИ, о чём её песня. Повторимся, поёт она на русском. И всё-таки пришлось объяснять. Не дошло. Представляете, какое высокое искусство? Никому не дотянуться до замысла. Оцените, вдруг вам тоже придётся разжёвывать? До скорого! Читайте новости ПАИ и держите нос по ветру.













