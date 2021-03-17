О лингвистах, живодёрском законе и спасении двух мальчишек – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:34, 17 марта 2021, ПАИ

Привет всем и каждому, кто не спит. С вами «Хороший дайджест» от Псковского агентства информации. Устраивайтесь поудобнее, мы разложим ушедший день, 16 марта, на информационные составляющие.

180 млн рублей направили в города и сёла Псковской области на социальные нужды. Это прекрасно потому, что люди получат свои выплаты. Это одна из главных новостей ушедшего дня. И кстати, 16 марта было Всемирным днём социальной работы.

А второй по важности новостью мы бы назвали ту, что в Госдуме не пропустили закон, разрешающий местным властям усыпление животных. Некоторые называли этот закон «живодёрским». И хорошо, что не пропустили.



Историческая интеллектуальная игра заявлена Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и организационным комитетом «Наша Победа». Она пройдёт на онлайн-платформе, а ПАИ рассказало, каким образом можно принять в ней участие.

Лингвисту ПсковГУ Татьяне Никитиной присвоили почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Указ об этом подписал Владимир Путин. Лингвисты – удивительные ребята. Они объясняют то, чего не понимает никто. Они могут перевести на понятный язык «Сяпала калуша по напушке и увазила бутявку» или пояснить, почему в сочетании «чн» в русском языке не всегда читается «шн», хотя правило такое есть! Мы говорим «яиШница», «конеШно», но никто не говорит «конеШность» и «ноШничок»...

Поговорим ещё о прекрасном. В Пыталовской школе учащиеся виртуально перенеслись в Москву. И не куда-нибудь, а в концертный зал имени Чайковского! Как им это удалось, узнайте из новости. А ещё в Пскове открылся фестиваль русской музыки. Добро пожаловать!

Вчера два человека спасали двух детей, провалившихся под лёд Великой. Одного из них нашли радиожурналисты «Седьмого неба». Они расспросили Андрея Стругина, как всё произошло. Осталось отыскать второго человека, который пока остаётся неизвестным. Мы надеемся, что он позвонит на радио или в редакцию ПАИ.

На этом, пожалуй, всё. Теперь точно можно спать, если хочется.













