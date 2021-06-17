Страшный день Лукиллиана, странные маски после прививки и почему Роспотребнадзор не даёт купаться — в новом "Хорошем дайджесте"

02:39, 17 июня 2021, ПАИ

Доброй ночи, мои полуночники! Вчера вдруг внезапно выключили интернет и «Хороший дайджест» не состоялся. Прошу прощения.

Поэтому, я сегодня вдвойне крепче вас обнимаю. Соскучился.



Итак, 16 июня. Сегодня День Лукиллиана, кроме того, что он говорил очень много, я ничего не вынес. Его схватили по доносу иудеев, избили палками и заключили в темницу. Доносы эффективны в любое время года...



Как не сказать летом о старте уже четвёртого этапа, продажи туров с кешбэком за отдых на территории страны? Ты путешествуешь, а государство возвращает потраченное...Хотелось бы узнать. Но мне кажется, туров с кешбэком за отдых на территории страны.много, чтобы познакомиться.... Кто-нибудь уже ездил? Отпишите в комментариях...

Узнаем, кто получает самую высокую пенсиюв стране. Как оказалось, космонавты... Нашли, чем хвастаться.... Много ли их, чтобы об этом объявлять? Честное слово, не знаю...

Археологи рассказали об интересных находках в Пскове в 2020 году. Сто раз там не было обнаружено ничего особенного , и вот - пожалуйста!



Несмотря на жаркую летнюю погоду Роспотребнадзор не даёт купаться. Абсолютно понимаю опасения ведомства в отношении Псковы или Великой, но, ребята... Вспомните пожалуйста, что Роспотребнадзор по своеим функциям ничего запретить не может. Не имеет права законодательно. Читаем название: РоспотребНАДЗОР! То есть, в лучшем случае, этот орган может надзирать и уведомлять. Это исполнительный орган власти. Запрещать он ничего не может.Купаться ты можешь, не факт, что это будет полезно. Я не знаю, почему в России сложилась странная ситуация, когда за коронавирусом и пляжами следят не квалифицированные медики санитарного контроля, а какое-то странное государство в государстве - Роспотребнадзор...



А теперь я хочу получить комментарий на слова председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко , почему необходимо носить маску, если человек привит? Или наше здравоохранение не очень уверено в прививке? Но тогда зачем прививают, если не уверены? Я не понимаю, для чего всё это? Одно из двух: либо вирус мутирует чаще, чем заложенный штамм в прививке, либо у меня просто нет объяснений. Хотелось бы их получить.



На 100 баллов сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии восемь псковских выпускников. Преклоняюсь. Очень нелохо со времён школы знаю биологию. Сдать ЭГЭ онлайн не смог. Современная трактовка странна и нелепа, и подразумевает несколько вариантов ответа, вместо одного.

И тут же расскажу о том, что в Московские ВУЗы уже можно поступить только тогда, когда есть прививка от коронавируса. По Конституции государство не может это назначить! И тем не менее делает! Кто-нибудь из вас сомневаается, что Конституцция в РФ удобна только в особеннх случаях?

А вот теперь совсем смешно... Структура Роскомнадзора предложила получать доступ к порно в интернете через сайт Государственные Услуги. Другими словами, чего вы стесняетесь? Мы залезли к вам в койку, в штаны, мы держим вас за...Чего ерепениться-то? Хочешь посмотреть «клубничку», заходи через госуслуги, «мы и так знаем что ты онанист». Скажите, о какой конфидециальности данных ранььше бились чиновники? Объясните мне после этого 152 Федеральный Закон? Очень хочется послушать...

Сегодня было больше вопросов, чем ответов. Но нагорело...Напоминаю, что моё мнение может не совпадать с мнением ПАИ. Одинаковых людей не бывает. На этом всё . Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, добрый вечер!



