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Страшный день Лукиллиана, странные маски после прививки и почему Роспотребнадзор не даёт купаться — в новом "Хорошем дайджесте"

Доброй ночи, мои полуночники! Вчера вдруг внезапно выключили интернет и «Хороший дайджест» не состоялся. Прошу прощения.
Поэтому, я сегодня вдвойне крепче вас обнимаю. Соскучился. 

Итак, 16 июня. Сегодня День Лукиллиана, кроме того, что он говорил очень много, я ничего не вынес.  Его схватили по доносу иудеев, избили палками и заключили в темницу. Доносы эффективны в любое время года... 
 

Как не сказать летом о старте уже четвёртого этапа, продажи туров с кешбэком за отдых на территории страны?  Ты путешествуешь, а государство возвращает потраченное...Хотелось бы узнать. Но мне кажется, туров с кешбэком за отдых на территории страны.много, чтобы познакомиться.... Кто-нибудь уже ездил? Отпишите в комментариях...
Узнаем, кто получает самую высокую пенсиюв стране.  Как оказалось,  космонавты... Нашли, чем хвастаться.... Много ли их, чтобы об этом объявлять? Честное слово, не знаю...

Археологи рассказали об интересных находках в Пскове в 2020 году. Сто раз там не было обнаружено ничего особенного , и вот - пожалуйста!

Несмотря на жаркую летнюю погоду Роспотребнадзор не даёт купатьсяАбсолютно понимаю опасения ведомства в отношении Псковы или Великой, но, ребята... Вспомните пожалуйста, что Роспотребнадзор по своеим функциям ничего запретить не может. Не имеет права законодательно. Читаем название: РоспотребНАДЗОР!  То есть, в лучшем случае, этот орган может надзирать и уведомлять. Это исполнительный орган власти. Запрещать он ничего не может.Купаться ты можешь, не факт, что это будет полезно.  Я не знаю, почему в России сложилась странная  ситуация, когда за коронавирусом и пляжами следят не квалифицированные медики санитарного контроля, а какое-то странное государство в государстве  - Роспотребнадзор...

А теперь я хочу получить комментарий  на слова председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко , почему необходимо носить маску, если человек привит? Или наше здравоохранение не очень уверено в прививке?  Но тогда зачем прививают, если не уверены?  Я не понимаю, для чего всё это? Одно из двух: либо вирус мутирует чаще, чем заложенный штамм в прививке, либо у меня просто нет объяснений. Хотелось бы их получить.

На 100 баллов сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии восемь псковских выпускников. Преклоняюсь. Очень нелохо со времён школы знаю биологию. Сдать ЭГЭ  онлайн не смог. Современная трактовка странна и нелепа, и подразумевает несколько вариантов ответа, вместо одного.

И тут же расскажу о том, что в Московские ВУЗы уже можно поступить  только тогда, когда есть прививка от коронавируса. По Конституции государство не может это назначить! И тем не менее делает! Кто-нибудь из вас сомневаается, что Конституцция в РФ удобна только в особеннх случаях?

А вот теперь совсем смешно... Структура Роскомнадзора предложила получать доступ к порно в интернете через сайт Государственные Услуги. Другими словами, чего вы стесняетесь? Мы  залезли к вам в койку, в штаны, мы держим вас за...Чего ерепениться-то? Хочешь посмотреть «клубничку», заходи через госуслуги, «мы и так знаем что ты онанист». Скажите, о какой конфидециальности данных ранььше бились чиновники? Объясните мне после этого 152 Федеральный Закон? Очень хочется послушать...

Сегодня было больше вопросов, чем ответов. Но нагорело...Напоминаю, что моё мнение может не совпадать с мнением ПАИ.  Одинаковых людей не бывает. На этом всё . Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, добрый вечер!


 

 

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