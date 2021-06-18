О навозе, запрете алкоголя женщинам, и новых киносъёмках — в «Хорошем дайджесте»

01:20, 18 июня 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! Это «Хороший дайджест» - на связи Сергей Владимирович.

Вчера, 17 июня было по народному календарю Митрофаном. В этот день землю удобряли навозом.Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять». Кто такой Митрофан и почему его прозвали Навозник, читайте в новости.

На выставке «Серебряное ожерелье России» в Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости Псковскую область представили бусиной-маковкой. Она напоминает маковки псковских церквей. Там каждый город, входящий в «ожерелье» представлен своей формой бусины. Бусина Калининградской области выполнена в виде короны, бусина Новгородской области — в форме голубя, сидящего на кресте Софийского собора.

Всемирная Организация здравоохранения внезапно озаботилось здоровьем женшин и предлложиа запретить употребление ими алкоголя. Как они это сделают, даже не догадываюсь...Всё, дамочки? Допрыгались? Женский алкоголизм тяжелее лечить, а а привыкание у женщин происходит быстрее. Мужики, обрадуйте своих половинок, что на шашлыки они едут только поесть мяса - без «горючего». Только перед этим уберите подальше тяжлые и острые предметы.

В Пскове начались жаркие деньки, а потому Псковское агентство информации напоминает, что работодатель должен делать перерывы и сокращать рабочий день. Интересно, хоть у кого-то это делают?Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа. Берите «за жабры» своего работодателя.

«В джинсы облачилисись даже самые отсталые слои населения» Это цитата из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» станет эпиграфом к следующей новости. Все военкоматы России подключат к интернету.Уклонистам пора валить из любимых соцсетей. Теперь в них сидеть будут ваши военкомы. Представь, ты высылаешь интимки, чтобы познакомиться с девушкой, а там вместо неё вооенком. Посмотрит на высланные фотки и сразу поёмёт, что здоров и годен.

В Печорском районе прошли съемки художественного фильма режиссера Константина Буслова «Работу выполнил, возвращаюсь». Картина основана на реальных событиях и расскажет о летчиках I минно-торпедного полка военно-морской авиации Балтийского флота во главе с полковником Преображенским, получившим звание Героя Советского Союза, которым была поставлена сложнейшая боевая задача Сталиным – нанести первые бомбовые удары по Берлину.



В Пскове тоже проходили съёмки. На этот раз киношники снимали сериал для канала НТВ «Первый отдел 2». Псковские сотрудники Следственного комитета даже стали актёрами массовых сцен.Съёмки велись не только в кабинетах, но и на центральных улицах Пскова.

И ещё об одном фильме расскажу наполедок. Его тоже снимали в Псковской области, только не профессиональные киношники, а блогеры. Настя Ивлеева, Даня Милохин, Эльдар Джахаров, Юлия Гаврилина, Cherocky и Витал Parapatronov снимали себя, а точнее, своё путешествие. И материала набралось так много, что получился полнометражный фильм. Его покажут в кинтеатрах сети КАРО. Интересно будет понаблюдать не столько за путешественниками, сколько за их реакцией на знакомые нам места в Дно, Великих Луках и.т.д.

На сегодня всё. Завтра «Хорошего дайджеста» не будет по причине моего отгула. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера.