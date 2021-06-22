О нашем позорном футболе, псковской жаре и «макушке» лета - в свежем выпуске «Хорошего дайджеста»

01:19, 22 июня 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! И даже тем, кто расстроился после поражения нашей сборной в игре против датчан. Вот у меня брат - яростный болельщик. И каждый раз переживает так, будто наш футбол переродился, а наши колченогие футболисты играть научились. А ведь как неумели, так и не умеют. Артём Дзюба так и скаал о сегодняшней игре: «Обкакались». Это цитата. Можно подумать, бывало иначе...Короче, счёт 1:4 в пользу Дании, если кто-то не видел матча. И невыход российской сборной в плей-офф. С вами «Хороший дайджест»



Температурный рекорд был установлен вчера в Пскове. 32,8 градуса Цельсия. Прекратите страать от жары и начните получать удовольствие - лето на дворе! За зиму ещё хлёбнём и мороза, и противной слякоти. Кстати, синоптики сообщают, что жара продержится в Пскове до конца недели. Успеют позагорать даже те, кто не очень хотел или работал. И именно поэтому в псковских аптеках выросли продажи всяких защитных средств от солнечных ожогов. Применив такое средство, вы умудритесь не сгореть.



И вот ещё почему я рекомендую получать удовольствие от лета. Вчера был день летнего солнцестояния. То есть, другими словами, самая «макушка» лета. Со вчерашнего дня день прибывать уже не будет, а пойдёт на убыль. А там, как водится, и до осени рукой подать! Кстати, в день летнего солнцестояния псковский астролог Наталья Баранова рекомендовала загадывать желания. Световой день в день летнего солнцестояния продлится 18 часов и 8 минут. Это почти на 11 часов дольше, чем в день зимнего солнцестояния. Сегодня, 22 июня, продолжительность светового дня не изменится, но уже 23 июня он уменьшится на одну минуту.



Мир развивается очень стремительно. За технологиями необходимо поспевать. И псковские пенсионеры делают это с успехом. Представьте, что они сразятся в компьютерном многоборье! Как говорит молодёжь: «Респект и уважуха!» Финалисты проверят свои навыки работы в поисковой системе «Яндекс» и умение пользоваться приложениями на смартфонах, а также знания о безопасной работе в интернете. Всё это прикладные навыки, и они могут понадобиться каждый день. А вот вам ещё информация. Чтобы никто не отставал от жизни, Tele2 запустил образовательный портал, где можно онлайн освоить азы новой профессии. Поинтересуйтесь!



Напоследок расскажу вам о том, что во Франции одному прокурору пришло в голову привести на судебное заседание своего лабрадора. Так она и стала работать там вместе с хозяинои. Она не ищет запрещённые предметы,как вы могли подумать. Собака успокаивает свидетелей. Ведь известно, что человек, поглаживая собаку, успокаивается сам. Опыт работы оказался настолько хорошим, что сейчас во Франции подумывают завести похожих псов в других префектурах.





