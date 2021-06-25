О нечисти в полях, слопанных 122 тоннах мороженого и ТикТоке — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:57, 25 июня 2021, ПАИ

Доброй ночи, мои дорогие полуночники. Ждёте Хорошего дайджеста»? Он есть у меня!

Накрылся следующим календарным листом 24 июня. Попробуем понять, что же в этот день произошло хорошего и интересного.

По народному календарю то был день Варнавы. Кто такой Варнава, вы почитаете сами, а я скажу, что на Руси верили, что в этот день по травам и лугам катается неведомая сила. Причём разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночь, как обычно. Считалось, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: одним спутывать в сенях хомуты и вожжи, другим к детям неведомой болезнью приходить, третьим пугать род людской, четвертым наполнять травы ядом. Жуть жутская...

«Известия» сообщили, что аренда загородных домов в России подорожала на 50%. Неудивительно. Когда передвигаться никуда нельзя, а без маски и антиковидного паспорта - и вовсе, то хочется послать всё так далеко, как только можно. И уехать хотя бы в деревню, за город - куда угодно, лишь бы не видеть и не слышать ничего о том, как «необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе»...Я не знаю, кто это написал. Это цитата из интернета. Но, по-моему, очень точно.



Но кое-кто успевает провести свой отпуск. Как? Ульяна Ловыгина, моя коллега, успела побывать в Дагестане. Вчера была первая часть её рассказа о путешествии, сегодня встречайте вторую.



В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных. По-моему, это отличная новость. Самовыгул устраивают своим питомцам нерадивые хозяева, которые выпинывают своего любимца на улицу, и он там гуляет сам, предоставленный сам себе, без надзора. А потом хозяева удивляются: не мог наш пёсик покусать кого-то! Или начинают заливаться слезами от того, что котей попал под авто. а кто виноват? Вы и только вы.Взяв животное в дом, вы берёте на себя ответственность. Раз взяли - теперь не нойте. Только, допустим, что введут этот полузакон. Сейчас поймёте почему «полу». Предположим обнаруживают на улице гуляющее само по себе животное. Кто обнаруживает? У нас нет зоополиции. Во-вторых, как они поймут, чьё это животное и к кому предъявлять претензии? По сути, от закона остался только хвостик. Он не будет работать. Но сколько у нас таких законов приняла Госдума? Я уже не удивляюсь. Хотя, намерения были самые хорошие.



За неделю жаркой погоды псковичи слопали 122 тонны мороженого. 122 тонны, Карл! Так ведь можно пукнуть и отморозить себе ноги! Только жара и спасает от неприятных последствий обморожения...

Интересная форма показа кинофильмов появится в Пскове - уличный кинотеатр. Ваши бабушки и дедушки вспомнят, что в СССР были такие, а пришли они, кстати из США, где к экрану просто подъезжали на машинах и из них не выходили. Так и смотрели. Поэтому всё новое - это хорошо забытое старое.

Мастер-класс по TikTok проведут для псковичей. Отпишите в комментариях, вы есть в TikTok? Делаете ли вы для своего аккаунта видео? Дело в том, что я не понимаю, для чего эта соцсеть нужна. Серьёзно. Youtube - это заменитель телевизора. Там много хороших и интересных каналов есть. Многому можно научиться. А TikTok - это очень кастрированный Youtube. Что можно рассказать за минуту - полторы. Ничего. Только покривляться. Что с успехом и делают 90% тиктокеров. Так что мне лично и даром не нужен это мастер-класс, но вдруг кому-то надо?



И напоследок диетолог Псковское агентство информации рассказала о том, почему нельзя в жару есть окрошку из холодильника. Подозреваю, что тут действует принцип таджиков в стёганных шерстянных халатах, которые они напяливают на себя в жару. Более того, они пьют пиалу за пиалой горячий чай. Не знаю. Диетология в разных странах должна быть разной. Мне бы точно такие предложения не подошли.



На этом всё. Раскланиваюсь. И ухожу в день завтрашний, чтобы снова собрать для вас дайджест.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера!











