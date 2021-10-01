Михаил Ведерников посвятил видеообращение новым противовирусным мерам

07:13, 01 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Этот выпуск «Еженедельного» он решил полностью посвятить новым противовирусным мерам, которые были приняты на прошедшем оперштабе. «К сожалению, эпидситуация в Псковской области становится всё более напряжённой», - отметил глава региона. По его словам, чтобы избежать локдауна, необходимы экстренные превентивные меры. И они были приняты.

Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области очень быстро растёт доля школьников в общем числе заболеваемости. Поэтому принято решение в 14 муниципальных образованиях с наиболее высокой заболеваемостью ввести дистанционное обучение сроком на одну неделю.

Для неработающих пенсионеров старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. «Как и раньше, мы рекомендуем работодателям дать отпуск или возможность работать дистанционно своим пожилым сотрудникам», - уточнил губернатор.

Он напомнил, что на следующей неделе отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции, кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты. Проездные школьников упомянутых населённых пунктов с высокой заболеваемостью будут заморожены на неделю.

Также возвращается требование к постояльцам гостиниц и санаториев о предъявлении справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.

Особое внимание будет уделено контрольным мероприятиям. «Угроза локдауна – это очень серьёзная проблема. Каждый из вас знает действующие требования, правила поведения в общественных местах и транспорте», - напомнил Михаил Ведерников.

Он констатировал, что принятые решения непопулярные, неудобные и даже болезненные. «Но, к сожалению, динамика распространения инфекции растёт, темпы вакцинации оставляют желать лучшего, а уровень смертности крайне высокий», - добавил глава региона. Он попросил отнестись ко всему сказанному крайне серьёзно.