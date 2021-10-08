О свадьбах, лисах и путинских следах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:56, 08 октября 2021, ПАИ

Доброй ночи, мои дорогие полуночники! Это «Хороший дайджест», в котором мы стараемся избегать плохих новостей. С вами на сайте Псковского агентства информации Сергей Владимирович. Ныряем в ушедший день, 7 октября.

Вчера по народному календарю была Фёкла. Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. Девушкам можно было гадать на замужество — для этого требовалось отнести в баню калач и подождать, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным — это сулило мужа-бедняка, если теплым — супругом станет человек состоятельный. А до руки никто не дотронулся — девушке сулили жизнь без мужа.

Три псковских музея стали участниками программы «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья». Это государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», краеведческий музей Великих Лук, мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова. В целом проект направлен на популяризацию музеев 11 регионов Северо-Запада, объединенных в туристский маршрут «Серебряное ожерелье России».

В деревне Стехново скоро появится устойчивая мобильная связь и интернет. Там идут работы по установке и подключению вышки мобильной связи. Скоро жители Стехново смогут стать читателями новостей Псковского агентства информации. А кто-то даже сможет стать тиктокарем 6 разряда.

В Псковскую область вскоре придут два 30-местных катера для организации пассажирского сообщения и повышения транспортной доступности Талабских островов. Закупка судов осуществлена по проекту «Общее Чудское озеро — 2» в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014–2020 годов. Оба катера успешно прошли испытания в Костроме, и в новую навигацию они начнут работу. Хорошая новость? Отличная!

Лиса пришла в центр деревни Песчивка Опочецкого района. На глазах у изумлённых жителей населенного пункта животное схватило зубами птицу. Исполняющий обязанности начальника станции по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам Алексей Федяев предостерёг жителей Псковской области от намерения погладить или приблизиться к рыжим пушистикам. Лисицы могут быть переносчиками вируса бешенства.

Музыкальная скамейка появилась на улице Калинина в Пскове. Сиденье скамьи сделано в виде клавиш фортепиано, а спинка представляет собой нотный стан с нотами. Рядом с музыкальной скамейкой расположился фонарь, который держит над скамейкой зонтик. Получился занятный и очень милый арт-объект.

И под занавес дайджеста расскажу о том, что скоро любой желающий сможет пройти по следам Владимира Путина в самом прямом смысле этих слов. В России может появиться туристический маршрут по сибирским регионам, где любит отдыхать президент Владимир Путин. Моё мнение, что наши люди в скором времени загадят весь туристический маршрут, и ВВП придётся искать себе другие укромные уголки для отдыха.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!