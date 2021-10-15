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Общество

О картошке, предприимчивости, канализационных люках и переписи – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Приветствую вас, дорогие полуночники! Это «Хороший дайджест». С вами Сергей Владимирович. Обозреем день вчерашний.

Об интересном проекте сегодня рассказали Пскоскому агентству информации. Это «Интерактивная карта церквей и погостов Псковской губернии». Интерактивная карта включает в себя современную карту Псковской области, а также карту в границах Псковской губернии. На карту Псковской губернии нанесены границы уездов и волостей, погосты, церкви и монастыри. Имеется информация о населенных пунктах, находящихся в приходах церквей. По каждой церкви имеется справочная информация о времени постройки и истории церкви из клировых ведомостей.

Доброе дело дало свои плоды. В результате акции «Сдай макулатуру - накорми бездомных животных», которую организовало «Экомышление», псковский приют «Лесопилка» получил 16 тысяч рублей

После того, как в Татарстане ввли QR-коды, нашлись слишком предприимчивые люди, которые стали прдлагать свои услуги для похода в магазин.За 300-500 рублей татарстанцы предлагают невакцинированным землякам помочь с шопингом, а при необходимости - даже предоставить фото или видео в момент выбора товара. И что-то мне совсем не смешно от подобной сегрегации. Что будет дальше? Отдеьные магазины для привитых и непривитых? Погромы домов тех, кто не ставил себе вакцину?

Но хоть в магазинах будет, что брать! Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе. По данным специалистов, урожай будет на уровне прошлого года, поэтому картофеля всем хватит. 

И. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин предложил сегодня украсить город дизайнерскими канализационными люками. Интересно, во сколько городу обойдутся такие люки? Сначала разработка дизайна, потом  подготовка формы, далее отливка самого люка. И заметьте, люки будут с привязкой к месту, то есть в единственном экземпляре. Не слишком ли дорого? Пскову деньги некуда потратить? Насколько я знаю, в старинных городах Европы подобные люки не делались массово, а изготовливались к определённым датам на протяжении многих веков. Штучная работа! Поэтому они и интересны. А если город сейчас бухнет кучу денег, наштампует уникальные люки для разных мест, к ним не будет должного пиитета, и их будут тащит во вторчермет. Я просто в этом уверен.

Впереди грядёт перепись населения. И Псковская область готовится к ней, несмотря на высокий уровень заболеваемости в регионе. С коронавирусом сложное положение сейчас во всей стране. Или в Кремле думали, что после выборов кривая заболеваемости коронавирусом не полезет вверх? Это было бы очень наивно. 
Глупо и даже преступно проводить в период пандемии голосование по поправкам к Конституции, выборы в Госдуму и до кучи - перепись населения. Это всё федеральые кампании. Вряд ли местные власти смогли бы воспротивиться какому либо из этих мероприятий, имея даже очень высокий уровень заболеваемости в регионе. О чём тогда думают федералы?  «Пусть федеральные округа голосуют, а мы потом вам ковидными койками поможем»?  Так надо понимать действия Кремля? 
Поэтому, когда после каждого политического события в телевизоре появляется главный санитарный врач России и вновь говорит, что необходимо ужесточать противоэпидемические меры, мне становится смешно. Анекдот из жизни:
Дети инсценируют сказку «Теремок».
Ведущий:
– Только вдруг из чащи тёмной
Притащился волк бездомный.
Постучался у ворот,
Хриплым голосом орёт…
И вдруг маленький Антон в костюме Волка неожиданно для всех:
– Перепись населения!

Грядёт День отца. Что-то с этим новоявленным праздником все словно с ума посходили. Не сговариваясь, детский совет при уполномоченном по правам ребенка Псковской области и Роспатриотцентр запускают флешмобы.  Один называется «Папа может», а второй - «Папа, я тобой горжусь». Причём, хэштеги у них разные, названия разные, а принцип один и тот же... Вот и интересно, кто у кого идею слямзил? А с другой стороны, праздника чем больше - тем лучше! Правда?

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 

 

 

 


 


 

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