О водительских правах, глупых скворцах и пушкинском комиксе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:45, 17 ноября 2021, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим! С вами на новостной ленте Псковского агентства информации снова Сергей Владимирович и «Хороший дайджест». Вы скучали? Я тоже. Давайте вместе взглянем на события минувшего дня. Но это особый дайджест. В нём нет места плохим новостям. Поехали!

В интернете раз за разом обнаруживают сайты, которые торгуют поддельными водительскими правами. Если разобраться, они торгуют смертью. Человек, купивший права, не знает основ и является потенциальным убийцей. Поэтому, безусловно, новость об ужесточении наказания за подделку водительских прав будет хорошей. Можете посмотреть, в какую сумму фейковые сайты оценивают вашу жизнь.

Жила-была в Пскове студентка по имени Алёна. Она во время учёбы была волнтёром. Помогала организациям и людям как могла. И вдруг поняла, что не хочет иной профессии. Почитайте о том, как волонтёрство привело девушку к осознанности профессионального выбора. Вот что значит подойти с умом! В противовес можно рассказать историю о великолучанине, который без подготовки решил стать брокером на интернет-биржах. Вы-то знаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. И он лишился более миллиона рублей. Но зато приобрёл хороший жизненный опыт!

Вы любите комиксы? А если это комиксы не фантастические, а самые что ни на есть исторические? Комикс о Пушкине, который придумал и нарисовал студент ПсковГУ, отправился на всероссийский конкурс «Литературная карта России в комиксах». Дело в том, что Пушкин нечасто, но бывал в Пскове. И даже, как гласят документы, как-то раз почтил присутствием бал губернатора. Вот этот исторический факт лёг в основу комикса о поэте.

Новые граффити появились в Пскове. Во-первых, это космонавт. Или астронавт. Он изображён на одной из досок для объявлений. Там есть какая-то пасхалка: человек в скафандре держит флаг с цифрами 5728. Но сколько я ни бился, не сумел понять, что имел в виду художник, рисуя именно эти цифры. У кого какие будут соображения? Оставляйте их в комментариях. А во-вторых, у оснований фонарных столбов появились очаровательные мыши. Тут, правда, никаких загадок. Просто милые зверушки.

Цифровизация затрагивает все стороны нашей жизни. Более того, захватывает всё новые и новые. Судите сами: у Псковской городской поликлиники и Великолукской больницы появились Instagram-аккаунты, а архиерейский хор Псково-Печерского монастыря вышел в социальную сеть «ВКонтакте». Хотя чему я удивляюсь? Современные молодые родители дают нынешним грудничкам вместо погремушек самартфоны, и те с удовольствием листают ленты родителей. Психологи ещё не дали ответа, как именно влияет на младенца мелькание картинок на экране, но они действительно замолкают! И надолго!

Напоследок расскажу вам о красоте. И вы поймёте, что она бывает разная. Общественные места в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга» преобразились. Там завершилась часть ремонта. Стало строго и красиво, как и подобает международному аэровокзалу. А в Москве на холодных ноябрьских Чистых прудах вдруг зацвёл белый шиповник! Вот ведь чудо!

Почему-то вспомнилась песня «Машины времени»:

Никто не шутит с природой:

И дело – дрянь, и лету конец.

И только, споря с погодой,

Поёт какой-то глупый скворец.

Друзья давно отсвистели

И, улетая, звали с собой,

А завтра грянут метели,

Кому ты будешь нужен зимой?

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!