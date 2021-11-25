О киберспорте, его комментаторах, моржах и медвежатах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:08, 25 ноября 2021, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим! Дождались! Очередной выпуск «Хорошего дайджеста» на сайте Псковского агентства информации. Читайте, вникайте, радуйтесь. Здесь нет плохих новостей.

24 ноября День моржа отмечается в мире. Имеются в виду представители фауны, а не те, кто шокирует свой организм ледяной водой и зимним купанием, Если честно, люди ещё не такими глупостями занимаются. В Финляндии, к примеру, с 2000 года официально проводят соревнования по метанию мобильных телефонов на дальность.Или сингапурские гонки резиновых уточек. Думаете, несерьёзно? Ха! Главный приз – 1 млн долларов, а потому желающих хоть отбавляй! Но почему же именно сегодня уделили внимание ластоногим животным? В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

Госдума увеличила МРОТ до 13 890 рублей. Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из её состава и размера власти как раз и рассчитывают прожиточный минимум, с которым связан минимальный размер оплаты труда. Только пожил бы хоть один депутат несколько месяцев на тот МРОТ, что нам устанавливают, думаю, после массовых экспериментов цифры МРОТ были бы совсем иными. А ещё это шоу было бы лучшим на телевидении. Ещё бы! Депутаты, пытающиеся выжить на сумму МРОТ, – это было бы то ещё зрелище!

28 ноября в 10:50 в эфир телеканала «ТВ Центр» выйдет второй выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области. Съёмочная группа проекта в августе 2021 года провела три дня в регионе. Журналист и путешественница Ирина Бажанова увезла на память из Пскова подкову, варенье и снетка. «Страна чудес» – это проект о путешествиях по России, задача которого – найти на просторах нашей страны всё самое интересное, дать практические советы путешественникам и познакомить зрителей с достопримечательностями городов России. Как показывают блогеры, цель путешествия для многих из них – повыпендриваться в Instagram. Поэтому отток туристов Пскову не грозит.

В Пскове в 2022 году намерены запустить первую в России школу стриминга и комментирования компьютерных игр. Комментирование в киберспорте – то же самое, что в обычном спорте. Не удивляйтесь, если вскоре даже появится новая профессия. Не удивлюсь.

О киберспорте говорила сегодня в «Главной теме» и Надежда Назаренко. Если ваш ребёнок проводит массу времени за компьютерными играми, может, лучше его отдать в киберспорт? Кстати, комментатор Василий Уткин как-то разыграл своих подписчиков 1 Апреля. Он написал в соцсети: «Большие перемены — я купился на киберспорт! Оказывается, там тоже нужны комментаторы (удивительно). Целую неделю сижу в Dota 2 — готовлюсь!» Многие купились...

Лазерное шоу, посвящённое 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, которое мы смотрели в Пскове в июле и августе этого года, претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Событие». И это здорово! Значит, понравилось. Значит, оставило след.

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить программу «Пушкинская карта» на покупку билетов на отечественные картины, что станет одной из форм поддержки российского кинематографа. Может, хоть так российский кинематограф найдёт своего зрителя?

И напоследок расскажу о том, что на территории Полистовского заповедника выпустили трёх сирот-медвежат. Они прибыли из Тверской области, из Центра спасения медвежат-сирот. Скоро спячка, а там доживут до лета – пойдут грибы, корешки, ягоды. Мишки будут довольны.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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