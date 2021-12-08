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О «сухом» Новом годе и VIP-письмах деду Морозу – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Здравствуйте, полуночники! Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Снова обозрим ушедший день, вылавливая позитивные новости. С вами Сергей Владимирович. Движемся!

В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в Новый год. Чего-чего? С одной стороны, понятны очередные радения за народ. Предложение внёс депутат от «Единой России» Бийсултан Хамзаев. Он сообщил, что 15 декабря в Госдуме пройдёт заседание межфракционной рабочей группы, которая рассмотрит вопрос регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники. Господа депутаты, вы чего добиваетесь? Чтобы русский народ внезапно протрезвел? Ещё и в Новый год? Протрезвел, бросил пасмурный взор на результаты вашей деятельности: рост цен, поднятие пенсионного возраста, введение режима QR-кодов, пустоту в своём кошельке… Так вам же самим потом мало не покажется! Верно в народе говорят: «Не буди лихо, пока оно тихо!»

Продолжим о праздниках.  Новогоднюю фотозону организовали в Псковском музее-заповеднике. Сколько планов в жизни в отношении близких мы откладываем на потом? А всего-то иногда нужно взять любимого человека, детей, бабушек и дедушек и сделать памятные фотографии для семейного альбома. Приходите! Оплата производится только за билет в музей.

За неделю энергетики восстановили 16 тысяч км ЛЭП в Псковской области, включили 791 линию электропередачи и 8 тысяч трансформаторных подстанций. Хорошо? Отлично! Только как бы сделать так, чтобы они при любой погоде не вылетали и не ломались? Ведь в других регионах как-то решают эту проблему!

Представитель УМВД России по Псковской области стал лауреатом II Всероссийского конкурса «Читай Некрасова», проходившего в Новгородской области в онлайн-режиме. Конкурс был посвящён 200-летию со дня рождения классика русской литературы. В состязании приняли участие более 100 любителей поэзии в разных возрастных категориях. Псковщину представляли 15 человек. Лауреатом первой степени в своей возрастной категории стал заведующий сектором методической работы культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов. Пскович прочитал отрывок из поэмы Некрасова «Деревенские дети». Вот вам и таланты! Я уверен, что на новогодние праздники Владимир Иванов почитает своим знакомым Некрасова не раз и не два!

8 декабря из-за установки новогодней ели с 9:00 до 00:00 в Пскове будет ограничено движение автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу на Октябрьской площади. Понимаю, автомобилистам неудобно, но ёлка для людей важнее.

Кстати, 1 января жителей Пскова ждёт традиционный праздник у новогодней ёлки. Гулянья в новогоднюю ночь начнутся на Октябрьской площади в 00:30 и продлятся до 3:00. 25 декабря с 19:00 до 20:00 на площади также состоится праздник в честь зажжения огней на главной ёлке Пскова.

Псковское агентство информации продолжает коммуникационные эксперименты. В этот раз мои коллеги попросили очень важных персон Пскова написать письмо деду Морозу. Вам интересно, что попросил у волшебника, например, Борис Елкин? Читайте!

Напоследок расскажу, что в декабрьском небе можно наблюдать метеорный поток Геминиды. Поток достигнет максимума активности в начале следующей недели. Он порождён астероидом Фаэтон диаметром около 5 км, который, возможно, является выродившейся кометой. Наблюдать поток можно на всех континентах, кроме Антарктиды. Наступление фонового традиционного максимума прогнозируется Международной метеорной организацией 14 декабря около 10:00 по московскому времени. Ожидается до 150 метеоров в час на тёмном, не засвеченном городскими огнями небе, однако растущая луна будет существенно мешать наблюдениям вечером и в начале ночи.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 

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