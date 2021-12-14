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О сказках, финтифлюшках и самой смешной комедии – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто не спит! Это «Хороший дайджест» и Сергей Владимирович. Поехали!

13 декабря в России отмечается День медведя. Считается, что к этой дате животные залегают в берлоги на зимнюю спячку и не выходят до весны. «Ведать, где мёд», то есть знать, где мёд хранится, – вот откуда пошло название животного. Но совершенно непонятно, почему именно медведь наступил на ухо, если ноты путаешь в песнях или музыке? Ну почему не слон?

Медведи – очень частые герои сказок. Не знаю, есть ли они в новом сборнике псковских сказок, в котором адаптировано восемь сказок для детей. Но мне кажется, что должен быть. Обязательно. Куда без миши?

Глава администрации Пскова заявил, что часть новогодних украшений и финтифлюшек останется на постоянку. Думаю, неправильное решение. Почему Новый год так хорош? Ты ждёшь появления украшений, сам украшаешь дом и обязательно ждёшь чуда. Даже если в этом себе не признаёшься. А когда эта красота будет стоять круглый год, чего ожидать? Ты просто к ней привыкнешь – и всё. Моё личное мнение: надо после Нового года убирать, чтобы сохранить свежесть восприятия!

Продолжая разговор об инсталляциях и украшениях, можно сказать, что в этом году в Финском парке Пскова украсят аж 30 деревьев. Должно получиться впечатляюще!

Концерт «Джаз в Рождество» известного джазового коллектива под управлением Аркадия Галковского, джазмена, саксофониста, преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, состоится в Пскове и Великих Луках. Я всегда говорил и буду говорить, что джаз не умрёт никогда! Знаете почему? Даже сотня музыкальных композиций в умелых руках музыкантов-джазменов каждый раз будут новыми! Когда музыканты играют джазовый сейшен, невозможно угадать, какой будет мелодия. Она лишь сохранит общие контуры. Остальное – фантазия музыкантов. Поэтому джаз неисчерпаем.

В Псковскую область поступили школьные автобусы для перевозки учителей и детей, проживающих в сельской местности. Это замечательно. Во-первых, детишки не мёрзнут зимой, во-вторых, не надо опасаться, что они переходят дорогу где-то не там... В Америке с 60-х годов развозят школяров автобусы. Наконец-то и у нас сподобились.

А вот сейчас новость, от которой не знаешь, плакать или смеяться... Житель Новой Зеландии, дурачок, получил в один день 10 доз вакцины от коронавируса. Как получилось? Читайте на страничке ПАИ.

И напоследок расскажу о том, что 50 лет назад вышел на экраны фильм, который любят миллионы. Я говорю о комедии Александра Серого «Джентльмены удачи». Некоторые тайны фильма нам удалось открыть, и, возможно, вы услышите о них впервые.

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

 

 

 

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