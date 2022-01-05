Вирусные изменения. Главные события 2021 года глазами экспертов

11:03, 05 января 2022, ПАИ

На протяжении 2021 года Псковское агентство информации с участием экспертов подводило итоги каждого месяца, на основе оценок экспертного сообщества составляя топ-10 самых важных событий. Таким образом, в двенадцати ежемесячных рейтингах были отражены 120 событий, явлений, оказывавших наибольшее влияние на общественно-политические, экономические, социальные процессы в Псковской области. Некоторые из них были локальными, влияющими на повестку здесь и сейчас, другие — более масштабными, которые оказались заметными в масштабах всего года.

Традиционно в конце декабря мы попросили наших экспертов назвать десять главных событий 2021 года. Однако, прежде чем мы перейдем к обзору сложившегося годового топ-10, хотим напомнить, какие события возглавляли ежемесячные рейтинги: небезынтересно увидеть пересечения с годовыми оценками.

Главные события года по месяцам, январь — декабрь 2021 года



События года. Топ-5

Весь 2021 год, как и предыдущий 2020-й, прошел под сильнейшим влиянием одного фактора: пандемии коронавируса. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что прошедший год стал временем полноценной войны с ковидом; у человечества появилось оружие против коварного вируса, а методы его сдерживания стали гораздо более разнообразными и гибкими.

При этом пандемия, которая диктовала новые правила поведения, текущую жизнь общества едва ли затормозила. Это хорошо заметно по тем событиям в Псковской области, которые вошли в топ-10. Они отражают как особенности внутренней общественно-политической, социальной и культурной жизни региона, так и ее тесную связь с общероссийскими событиями и явлениями.

5 место. Формирование новой команды администрации Пскова во главе с Борисом Елкиным

Общественно-политические процессы в областном центре, изменения в кадровом составе или структуре городских властей традиционно привлекают внимание экспертов. Как правило, такие перемены свидетельствуют о возможной смене парадигмы отношений между муниципалитетом и областью. Однако в этот раз смена градоначальника, хоть де-юре и растянулась на несколько месяцев, стала эволюционным явлением в обновлении администрации Пскова. Здесь сложно усмотреть какие-то признаки неудовлетворенности работой города со стороны региональных властей. Скорее налицо общее понимание необходимости перезагрузки работы администрации Пскова, которую и был призван сделать Борис Елкин, успешно руководивший комитетом по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Будучи и. п. главы администрации Пскова, Борис Елкин обозначил, что в мэрии — существенный кадровый дефицит специалистов. После победы в конкурсе на пост сити-менеджера он официально приступил к формированию своей команды. Градоначальник «призвал» на службу абсолютно новых в муниципальном управлении персон: Ирину Иванову и Алексея Несмашного. Подробнее об этом мы писали в ноябрьском обзоре событий.

Стиль работы Бориса Елкина в первые же месяцы его деятельности приобрел свои отличительные черты. Новый глава администрации не только активно взаимодействовал с прессой, но и нашел для себя новый формат общения и прямой связи с жителями города: еженедельно в своем инстаграм-аккаунте он выходит в прямой эфир и делает это каждый раз из новой городской локации. В целом градоначальник начал информировать псковичей о происходящем в городе в онлайн-режиме: будь то уборка снега или открытие новогодней ярмарки.

Импонирует, что Борис Елкин не отправляет на амбразуру своих подчиненных, а предпочитает лично закрывать сложные проблемы до того, как они приобретут масштаб бедствия и становятся неотвратимыми. Так это происходит с вопросом по созданию временного моста через Великую: Елкин лично встречался с жителями ул. Р. Люксембург, и, похоже, такая встреча будет не единственной.

Эксперты по-разному прогнозируют развитие событий в администрации Пскова. Часть из них сомневается, что Борис Елкин сможет выдержать заданный им темп «открытости». У нас в этом сомнений нет. Хотя бы потому, что Елкин — член команды Михаила Ведерникова. И раз уж сам губернатор выдерживает такой ритм, то придется это делать и главе городской администрации.

При этом Борису Елкину где-то придется даже сложнее: он еще ближе к повседневным болям и проблемам горожан.

4 место. Нарушение электроснабжения и принятие решения о модернизации электросетевого хозяйства Псковской области

Как показала пресс-конференция Владимира Путина, проблема состояния электросетевого хозяйства не ограничивается границами одного лишь региона: она характерна для многих субъектов Федерации.

Критическое состояние электросетей в Псковской области — вопрос не последнего года и даже не десятилетия. Масштабные сбои в электроснабжении из-за непогоды случаются в регионе постоянно и почти каждый раз ликвидируются чуть ли не в авральном порядке. Однако только при губернаторстве Михаила Ведерникова необходимость модернизации электросетей была выдвинута в число приоритетных для решения задач.

Разработанный проект программы по модернизации сетей рассчитан на несколько лет, его стоимость в ценах 2021 года — 5 млрд рублей. Надо ли говорить, что для бюджета Псковской области сумма неподъемная, а для энергетиков — такой объем инвестиций в регион, с отсутствием в нем крупных энергозатратных производств, совершенно не окупаем.

По большому счету выход один — нужна помощь федерального бюджета.

Проект программы получил поддержку президента Владимира Путина и обсуждается в правительстве России. Шанс, что программа состоится, есть. Однако окончательные параметры программы, источники ее финансирования — это уже вопрос следующего, 2022 года.

Если дело выгорит, мы получим еще одно убедительное свидетельство эффективности работы региональных властей с федеральным правительством.

3 место. Рабочие визиты в Псковскую область премьер-министра Михаила Мишустина и президента Владимира Путина

В новейшей истории региона, кажется, не было еще такого, чтобы в один год его посещали и президент, и премьер-министр. Не будем напоминать все аспекты рабочих визитов председателя правительства России Михаила Мишустина и главы государства Владимира Путина, мы об этом подробно писали, отметим только, что оба приезда повлекли за собой в регион дополнительные федеральные ресурсы: в сферы здравоохранения, образования, дорожного хозяйства, связи, инвестиционной политики.

По мнению большинства экспертов, поездки в Псковскую область руководителей государства — это, безусловно, плюс как для региона, так и для команды губернатора Михаила Ведерникова. «Такие визиты происходят не для того, чтобы дать по голове или кого-то снять, для этого отработаны другие форматы, дистанционные. А вот для того, чтобы посмотреть «на земле» какие-то региональные кейсы, которые затем можно мультиплицировать и в другие регионы, такие рабочие поездки федеральных министров и главы правительства используются», - отмечает один из наших экспертов.

2 место. Выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов

Выборы в федеральный и региональный парламент завершили в Псковской области большой избирательный цикл. Избирательная кампания прошла без потрясений, ее итоги на несколько лет вперед закрепили характерные черты политического ландшафта региона.

Во-первых, «Единая Россия» подтвердила свой статус доминирующей в регионе политической силы, конкурировать с которой остальные партийные образования по-прежнему не способны.

Во-вторых, вновь избранный депутатом Госдумы секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский закрепил за собой статус одного из ведущих в регионе политических игроков. Практически все наблюдатели отмечают, что за пять лет своего первого срока в Госдуме Александр Козловский состоялся как политик.

В-третьих, Псковское областное Собрание стало одним из немногих в стране региональных парламентов с представительством шести партий. При этом, напомним, численность депутатского корпуса снизилась до 26. Однако первый же серьезный вопрос — обсуждение регионального бюджета — показал, что качество работы депутатов возросло, а объем «белого шума», который генерировали в прошлом созыве некоторые, не попавшие в новый состав народные избранники, сошел почти на нет.

Наконец, широкое партийное представительство в Собрании позволяет выдвинуть гипотезу о том, что на грядущих муниципальных выборах мы также увидим партийное многообразие. Правда, практика последних лет показала, что эта гипотеза малоубедительна: даже традиционные парламентские партии в местных кампаниях заметно снизили свою активность, предпочитая отсиживаться в ожидании больших выборов.

1 место. Массовая вакцинация от коронавируса, введение QR-кодов

Вакцинация и QR-кодизация стали самыми часто обсуждаемыми темами в 2021 году в России. Псковская область не стала исключением.

Несмотря на то что вакцинация шла не такими быстрыми темпами, как ожидалось, власти Псковской области, применяя ограничения, не только сумели избежать драконовских мер, но даже не позволили себе никаких резких заявлений по поводу вакцинации. Как это сделали в ряде других регионах («оцеплять кварталы и вакцинировать»). Ровно такой же подход разумной необходимости региональные власти исповедовали в отношении применения QR-кодов. Обошлось без закручивания гаек, массированного введения кодов, например, в общественном транспорте.

На декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин в очередной раз напомнил, что в вакцинации необходимо действовать исключительно методами убеждения: так что губернатор Михаил Ведерников оказался в тренде федеральных подходов к этому вопросу.

При этом надо отметить, что Управление Роспотребнадзора по Псковской области неуклонно расширяет число граждан, которым, скажем аккуратно, избегая слова «обязательная», показана вакцинация. Одно из таких постановлений главный санитарный врач выпустил в середине декабря 2021 года.

Отметим, что на той же пресс-конференции Владимир Путин сказал, что массового иммунитета, вероятно, удастся достигнуть в первом-втором кварталах 2022 года. У Псковской области есть все шансы в эти сроки уложиться.

Топ-10 событий 2021 года по итогам оценок экспертов