О туризме, крещенских купаниях и персональных данных – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:51, 19 января 2022, ПАИ

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Большой привет всем, кто пока ещё не спит! Это «Хороший дайджест», а меня зовут Сергей Владимирович. Вспоминаем только позитивные новости вчерашнего дня. Да, уже вчерашнего.

Археологи из Института науки об истории человечества имени Макса Планка обнаружили доказательства существования в Восточной и Южной Африке социальной сети. Вот те раз! Она существовала примерно 50 тысяч лет тому назад. Для общения homo sapiens использовали бусинки, изготовленные из скорлупы яиц страусов. Признаться, я не совсем понимаю, как они этими бусинками заставляли работать древние интернет-роутеры, но поверим учёным.

Псково-Изборский объединённый музей-заповедник вошёл в число музеев-заповедников с лучшей посещаемостью в новогодние праздники. Список опубликовали 17 января на официальной странице Министерства культуры Российской Федерации. Нам есть чем гордиться!

Кстати, несмотря на ограничительные мероприятия, действующие в связи с пандемией, показатели в сфере туризма в Псковской области в 2021 году гораздо лучше, чем в предыдущем. Правильно, когда долго сидишь дома, оторвать зад от печи хочется ещё сильнее. Вспомните, сколько сидел сиднем Илья Муромец? Тридцать лет и три года. И какие потом его приключения ждали? То-то же.

Наконец-то! Наконец-то я реально вижу, что закон о персональных данных начинает действовать. Кто из вас заказывал товары в интернете, а потом получал кучу спама в своём электронном почтовом ящике? Арбитражный суд Псковской области подтвердил законность двух решений антимонопольной службы о признании рекламы, которую рассылали гипермаркет электроники «М.Видео» и ООО «Рафако Импорт», ненадлежащей, так как она была распространена без согласия абонентов. Подробности читайте в новости. Одно могу сказать, что закон о персональных данных нужно ужесточать. Когда вы подписываете кредитный договор, вы даёте право банку использовать ваши данные аж 7-10 лет! Зачем так много? Чтобы успеть сколотить базу данных и продать её следующим болванам, которые будут вам навязывать свои услуги. Поэтому это хорошая для потребителей новость. Наконец-то магазины начинают наказывать.

Если вы планируете сегодня купаться в иордани или сходить и посмотреть, как это делают другие, ознакомьтесь с правилами нахождения в проруби и возле неё.

Кстати, Владимир Жириновский выступил за введение запрета на крещенские купания. Можно я не буду это комментировать?

А меж тем вы можете посмотреть, как окунались в прорубь в Великих Луках. У меня от одного взгляда на эти фото мурашки по телу бегут. Если подумать, Иисус принимал крещение в тёплой стране и тёплой реке. Зачем нам в северном государстве лезть в ледяную воду, я не понимаю. Поезжайте в Палестину, там тепло! Тогда этот обряд приобретает хоть какой-то смысл.

Напоследок расскажу вам, что акция «Ёлка желаний» продолжается и вчера заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков исполнил мечту девочки из Печор. Она очень хотела велосипед.

Новогодние праздники завершаются, но чудеса ещё витают в воздухе. Желаю, чтобы в этом году вы наконец стали похожи на свои фотографии в «Инстаграме»!

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!