О проекте памятника, детском побеге и еде по ночам – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:26, 28 января 2022, ПАИ

Приветствую всех неспящих. Меня зовут Сергей Владимирович, и на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Как всегда, говорим в нём только о хороших событиях.

Непростую ночь предстоит сегодня пережить энергетикам Псковской области. Большой снегопад, наледь и ледяной дождь пророчат синоптики, а потому 110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. А 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Псковстат подсчитал и объявил, что в этом году задолженность по зарплатам почти на треть ниже, чем в прошлом. Хорошая новость. Это говорит о том, что ситуация выправляется.

Глава Пскова Елена Полонская сообщила, что на 8 февраля назначила общественные слушания по поводу установки в городе памятника князю Довмонту. Уже почитал в соцсетях высказывания псковичей насчёт этого проекта. Люди говорят о ненормальной худобе изваяния, о том, что князь Довмонт имеет азиатские черты лица. Многие нашли противоречие исторической правде в костюме князя. Друзья, все ваши мысли должны дойти до слушаний. Перечисляем способы, как донести до градоначальников вашу точку зрения.

Сервисы «Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в список социально значимых ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет». Теперь операторы связи будут обязаны бесплатно предоставлять россиянам доступ к этим сервисам. Как говорится, мелочь – а приятно!

Помните, пару дней назад, я вам рассказывал, что в Псков приезжает буддистский монах. Чиньё Суним (в миру Ярослав Скачков) – бывший фотограф, который бросил всё и ушёл в монастырь. Он отправился в Южную Корею к дзен-буддистам и провёл там десять лет. Никита Черкашин побывал на встрече псковичей с монахом. Сумел ли наш корреспондент познать дзен, смотрите в видеоролике.

Придерживающиеся диет люди чаще ощущают тревожность и панику, а также страдают забывчивостью. Вот вы едите по ночам? Напрасно! Очень даже вкусно! И в голову не приходят тревога и панические атаки…

Вы будете смеяться, но из псковского детского сада снова ушёл ребёнок. На этот раз – через дырку в заборе. О дырке знали абсолютно все и даже заведующая детского сада. У меня такое ощущение, что псковские малыши сговорились и решили пройти этот квест до конца…

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 8-е место в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2021 год. Учитывая, что глав субъектов РФ – 59, оставаться в десятке лидеров – очень неплохой результат.

И напоследок покажу, как в Пскове дезинфицируют общественный транспорт. Точнее, покажу не я, а Арсений Тимашов, наш штатный фотограф. Он отправился с фотоаппаратом в автобусный парк, чтобы показать вам, как заботятся о вашем здоровье. Получилось завораживающе, как в сериалах про эпидемии.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!