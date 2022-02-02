Пакуем чемодан: Нескучные выходные в городе Великие Луки и его окрестностях

09:54, 02 февраля 2022, ПАИ

Старинный город Великие Луки на древнем пути из варяг в греки является неотъемлемой частью яркой палитры уникальных территорий Псковской области. Имея важное стратегическое значение, он вошел в историю как «оплечье Новгорода» и «предсердие Москвы». Город неоднократно разрушался до основания и заново отстраивался. Несмотря на это, местность все равно богата достопримечательностями, местами отдыха и развлечений.

В ходе реконструкции Городского парка культуры и отдыха в Великих Луках начинает формироваться современный досуговый центр - Городской парк культуры и отдыха «Луки-Парк». Он занимает левобережную часть реки Ловать и представляет собой великолепный парковый комплекс, служащий для отдыха и досуга горожан и гостей Великих Лук.

В парковый комплекс входят аттракционы, динопарк и кафе. Особенно привлекательным объектом стало современное колесо обозрения высотой 45 метров. В результате большой технической и творческой работы проектировщиков с привлечением палеонтологов тут же появился уникальный динопарк с 50-ю фигурами доисторических динозавров согласно пяти эрам развития жизни на Земле.

Режим работы: Пн-пт 12:00-21:00; сб и вс 10:00-21:00

Адрес: Краснофлотская наб., 1

Телефон: 8 911 390 18 18. Ссылка: https://vk.com/lukipark

Куб Клуб «АртСлон»

Куб-клуб «АртСлон» – это территория для творческих экспериментов, куда можно прийти всей семьёй. На выбор предлагаются различные мастер-классы и индивидуальные уроки для людей всех возрастов: живопись, рисование, паперкрафт, акварельный скетчинг, графика, лепка и скульптура, декупаж и декорирование, интерьерные картины и барельефы.

Адрес: Великие Луки, Дьяконова, 56

Телефон: 8 951 757 18 45

Ссылка: https://vk.com/kubklub.slon

А вы когда-нибудь летали на воздушном шаре?

В Великих Луках есть эта возможность - не только испытать экстремальные ощущения, но и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Взлёты, как правило, осуществляются из исторического центра города – старинной крепости, двор которой является отличной стартовой площадкой для аэростата. Во время ежегодных международных встреч воздухоплавателей отсюда одновременно может подняться до 50 воздушных шаров.

Воздухоплаватель: Сергей Никитин

Телефоны: 8 911 366 67 77, 8 911 376 76 76

Ссылка: https://vk.com/aerolyki

Спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец» носит многофункциональный характер и является единственным комплексом на территории Псковской области, предназначенным для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по стрельбе из лука. Размещенный в нем зал для стрельбы из лука может принимать тренировочные группы из 50 человек на летние дистанции и до 300 человек – на зимние. В период проведения соревнований арена вмещает до 500 участников. Кроме того, в нем могут проводиться мероприятия, посвященные игровым и легкоатлетическим видам спорта. Для зрителей предусмотрены места как на балконе, так и на трибунах.

Адрес: г. Великие Луки, улица Ботвина, д. 4

Телефон: 3-38-48

Ссылка: https://vk.com/archer_vluki

Великолукская конюшня «Баландино» приглашает познакомиться с лошадьми, получить первые навыки верховой езды и самостоятельно прокатиться по территории манежа. Проехать на лошади под чутким присмотром сотрудников можно также маленьким посетителям. Кроме этого, конюшня предлагает услуги по проведению свадебных и индивидуальных фотосессий с животными.

По словам Гиппократа, верховая езда «освобождает от темных мыслей и вызывает веселые и ясные».

Адрес: Великолукский район, деревня Баландино

Телефон: 8 911 382 11 20

Ссылка: https://vk.com/horsevl

Великолукский экстрим-парк — это идеальное место для проведения свободного времени и активных выходных, в том числе с детьми.

На благоустроенной территории парка площадью около 2 гектаров на улице и в крытом отапливаемом комплексе расположены площадки, где круглый год можно заниматься традиционными и необычными видами спорта: поиграть в пейнтбол, лазертаг и бампербол, а также футбол, волейбол и бадминтон, пройти маршрут по канатной дороге. Кроме того, к посещению предлагаются батуты, скалодромы и поролоновая яма.

Адрес: Великолукский район, д. Баландино, ул. Портовая, д. 42а

Телефоны: 8 911 370 06 06, 8 911 88 60 07

Ссылка: https://vk.com/strelavl

WAKE LUKI PARK

Вейкбординг – экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжков, имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. В WAKE LUKI PARK обучают вейкборду с нуля, а также выполнению трюков. Инструкторы надежно обеспечивают безопасность посетителей.

Адрес: Великолукский район, деревня Переслегино.

Телефон: 8 900 992 80 00

Ссылка: https://vk.com/wakeluki

Пчелиный хуторок

Пчелиный хуторок – территория, где устанавливаются искренние отношения между пчёлами и людьми, появляется возможность стать ближе к природе и в очередной раз убедиться в её мудрости!

В экскурсию входит:

· вводная часть об истории пчеловодства;

· ознакомление с пасекой вместе с опытным пчеловодом;

· осмотр пчелиной семьи и знакомство с настоящими пчёлами;

· отдых в апидомике;

· интерактив в мире предметов крестьянского быта;

· дегустация продуктов пчеловодства;

· чаепитие с блинчиками и мёдом;

· мастер-класс по изготовлению свечи из вощины, которая останется вам на память!

Экскурсия проводится для групп от 4-5 человек, стоимость составляет 500 руб./чел. (300 руб. для ребёнка старше 7 лет, дети до 7 лет – бесплатно). Защитные сетки и костюмы предоставляются всем посетителям. Добраться в Пчелиный хуторок можно на своём транспорте или маршрутке по договоренности.

Адрес: Великолукский район, деревня Тронино

Телефон: 8 911 381 04 75

Ссылка: https://vk.com/beehoney.farm

Спортивно-оздоровительный комплекс «Айсберг»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Айсберг» предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и проведения соревнований. Посещать комплекс могут все желающие, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы необходимые условия.

Адрес: г. Великие Луки, пер. Пескарёва, д. 6

Телефон: 8 811 536 70 12

Ссылка: https://vk.com/aisbergvl

Центр подготовки велосипедистов

Там для вас работают уникальные трассы для бега, езды на велосипедах, лыжах, игровые площадки. Есть прокат инвентаря для спорта и отдыха.

Адрес: г. Великие Луки, улица Фурманова, стр. 83

Телефон: +7 (921) 001-94-15

Ссылка: https://vk.com/velocentrvl

Фото: «Великолукская правда». Материал предоставлен ТИЦ Псковской области и комитетом культуры города Великие Луки.

Об ограничениях, действующих в Псковской области, читайте на сайте Туристского информационного центра Псковской области http://https://visit.pskov.ru/pages/covid-19-pravila-posesenia-pskovskoj-oblasti.

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