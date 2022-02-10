Пакуем чемодан: Промышленный туризм в Псковской области

09:17, 10 февраля 2022, ПАИ

Если вы устали от классических маршрутов и хотите попробовать что-то новое и необычное, то эта подборка для вас! Сегодня в рубрике «Пакуем чемодан» мы расскажем вам про «Промышленный туризм» и какие предприятия Пскова приглашают на экскурсии на свои производства.

Немного определений:

Промышленный туризм в России — часть туризма в России, для которой основным туристским ресурсом являются индустриальные объекты, включая регулярные туристические туры на действующие или когда-то действовавшие промышленные предприятия.

Какие предприятия Псковской области можно посетить?

►Псковский хлебокомбинат

Экскурсии проводят высококвалифицированные специалисты-технологи предприятия. На экскурсии можно узнать о том, какой хлеб производят на хлебозаводе, о том, как впервые в истории человечества и где появился хлеб.

Вместе с экскурсоводом экскурсанты пройдут по цехам предприятия, увидят, как делают белые батоны, нарезные. Цех - полностью автоматизированный: можно будет вживую увидеть, как производится замес теста, формовка, расстойка и выпекание в печи.

Следующий этап включает посещение цеха, где изготавливают батоны нарезные. Здесь покажут, как закладываются ингредиенты, как замешивается тесто, как из него формируются батоны, как они надрезаются, как пекутся, как по специальной транспортерной ленте съезжают на специальное устройство для охлаждения и едут на упаковку.

После посещения производственных цехов в дегустационном зале участники экскурсии смогут попробовать кондитерские, хлебобулочные изделия, производимые на хлебокомбинате.

В конце экскурсии каждый участник получит подарок.

Тел.: +7 (8112) 59-51-86

​

►Швейная фабрика «Славянка»

В настоящее время «Славянка» является крупнейшим и стабильно работающим предприятием швейной промышленности России по производству мужских и детских костюмов. Мощность объемов и качество продукции обеспечивают 1 000 человек, задействованных в производственном процессе. Дети и взрослые могут увидеть, как происходит пошив пальто, курток, костюмов, спортивной и спецодежды, школьной формы и т.д.

Тел.: +7 8112 61 22 22

►Псковский гончар

Завод «Псковский гончар», являясь хранителем традиционного керамического производства в Пскове, сумел превратить это древнее ремесло в современное производство. С 1975-го завод «Псковский гончар» включен в официальный перечень предприятий народных художественных промыслов.

Изделия «Псковского гончара» отличают высокий художественный уровень и отличное качество. Практически все изделия декорируются вручную – это и традиционная роспись ангобами (цветными глинами), оплеск изделия ангобами или глазурями, налепы, кистевая роспись пигментами по сырой эмали.

Предприятие предлагает экскурсии для учащихся общеобразовательных и специальных учебных заведений по следующим темам: «История предприятия», «Общий обзор производства керамических изделий», «Информация о видах и приемах художественной росписи на керамических изделиях», «Посещение заводского музея керамики».

Экскурсии проводятся на постоянной основе по предварительной записи по телефону 8 (8112) 62 56 22.

► Порховский маслосырзавод

Маслосырзавод «Порховский» был основан в 1975 году и славится своими традициями и высоким профессионализмом сотрудников. Сегодня завод выпускает сычужный сыр, мягкий сыр, плавленые колбасные сыры и сырные продукты, а также масложировую продукцию.

В 2009 году установлена и введена в эксплуатацию автоматическая линия производства сыров мощностью до 200 тонн молока в сутки, на которой возможно производить продукт в трех разных форматах с различными способами формования, аналогов ей в России нет.

Маслосырзавод Порховский проводит экскурсии. В пути следования на завод гостей ждёт исторический обзор развития маслоделия и сыроделия в Порховском районе, краткая история завода.

Посещение завода включает:

​♦ Встречу гостей в дегустационном зале, работник предприятия проводит презентацию предприятия и продукции.

♦ Демонстрацию видеоролика, иллюстрирующего технологический процесс производства полутвердых сыров.

♦​ Посещение нового цеха по производству полутвердых сыров.

♦ Дегустация продукции с вином и музыкальным сопровождением: твердый сыр, полутвердые сыры, белые сыры, плавленые сыры, «Моцарелла».

♦​ Покупка продукции в магазине завода.

Контактный телефон для туркомпаний: (81134)2-43-36

►Псковская ГРЭС

В Дедовичском районе развивается промышленный туризм. Вы можете побывать на экскурсии в градообразующем предприятии района на Псковской ГРЭС.

Тел.: +7 (81136) 96-3-59

►Лесозавод «Судома»

Также вы можете побывать на экскурсии в градообразующем предприятии района на заводе «Судома». «Судома» занимается не только переработкой древесины, в своих огромных теплицах она воспроизводит лесные ресурсы.

Тел.: +7 811 369-32-33

►ООО «Полипласт»

Экскурсии для групп школьников и студентов бесплатны, по запросу возможна организация экскурсий для туристов.

Контактный телефон: +7 963 336-76-78

На экскурсии можно увидеть, как устроено производство современного высокотехнологичного гальванического оборудования, в том числе с использованием собственных разработок на предприятии, продукцией которого пользуются более 1000 концернов и заводов России от Государственной корпорации «Росатом» и «Концерна ПВО «Алмаз-Антей», до Дальневосточного региона и стран ближнего зарубежья.

►Органик-центр

Когда мы кушаем и кормим своих детей, всё чаще задумываемся, а как произведен этот продукт, что в его составе. Далеко не все предприятия готовы показать свои процессы производства. Органик-центр «Активное село» приглашает гостей в уникальный центр сушки, который оснащён современным инновационным оборудованием и выпускает только натуральную эко-продукцию. Экскурсии Органик-центра «Активное село» прошли строгую экспертизу и получили одобрение и рекомендации экспертов АСИ (Агентство стратегических инициатив при президенте РФ).

Тел.: +7 (900) 993-10-00

►ООО «М-Конструктор»

Завод приглашает в гости не только тех, кто учится в школе, их родителей, студентов колледжей, ссузов, вузов, но и всех желающих. В зависимости от возраста участников разработано несколько разных маршрутов.

На предприятии экскурсанты получат знания и новые впечатления в легкой и непринужденной форме:

►увидят в работе современные металлообрабатывающие станки

►познакомятся производственной культурой ООО «М-Конструктор»

►опробуют демонстрационное оборудование, изготавливаемое на заводе

►примерят на себя возможность работы в успешной компании

► узнают о всех актуальных вакансиях из первых рук

По отзывам предыдущих групп, экскурсия меняет сознание и формирует новое понимание термина «современное производство».

Запись по телефону ☎+7 (911) 350-55-37 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Об ограничениях, действующих в Псковской области, читайте на сайте Туристского информационного центра Псковской области http://https://visit.pskov.ru/pages/covid-19-pravila-posesenia-pskovskoj-oblasti.

Где еще отдохнуть в Псковской области зимой, смотрите здесь. Выходные в Псковской области можно провести в Полистовском заповеднике. Подробнее об этом уникальном месте читайте здесь. Есть что посетить в Печорском районе. Еще мы рекомендуем посетить небольшой городок Остров. Остров – старинный пограничный город-крепость, средневековый пригород Пскова. Интересный маршрут ждет вас в Печорском районе. Кроме того, туристов ждут вдохновляющие кинорежиссеров Пушкинские Горы. Также наша рекомендация – санатории Псковской области. Самые фотогеничные, на наш взгляд, места на нашей древней земле здесь. В выходные также можно пройти по улочкам Пскова и внимательно рассмотреть храмы – уникальные примеры псковской архитектуры. Где почувствовать себя частью природы на псковских экотропах, читайте здесь. Куда сходить с детьми в Псковской области. Какие объекты стоит посетить в Порховском районе и Порхове, основанном в 1239 году Александром Невским. Где побывать и что посмотреть в Гдовском районе, читайте здесь. Новые объекты в Псковской области, которые стоит посмотреть.

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии на сайте центра.

Где еще побывать в Псковской области, читайте в сюжете.