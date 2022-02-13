На вопросы псковичей о борьбе с коронавирусом ответил Михаил Ведерников в очередном видеообращении

18:06, 13 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация развивается стремительно и сейчас много вопросов связано именно с темой противодействия ковиду. В этом выпуске «Еженедельного» он ответил на наиболее частые из них.

Так, глава региона прокомментировал призывы в социальных сетях отменить действующие ограничения, так как они якобы не имеют доказанной эффективности. Такие обращения с определённой периодичностью звучат с самого начала пандемии.

Похожий вопрос касается якобы отсутствия логики в послаблении антиковидных ограничений в период подъёма заболеваемости. «Самая действенная мера – закрыть вообще всё. Но цена слишком высокая», – сказал губернатор.

Кроме того, он ответил на вопросы о новых правилах профилактики и лечения COVID-19 и на примере Псковской области рассказал максимально подробно, как поменялись алгоритмы лечения.

Глава региона добавил, что закрывать больничный лист по выздоровлении должны дистанционно, а новые правила выписки и карантина касаются всех.

Он обратил внимание, что система здравоохранения работает в авральном режиме. При этом с высокой температурой посещать поликлиники и ждать в общей очереди – это грубое нарушение.

В заключение Михаил Ведерников рассказал, как и когда можно будет получить QR-код по наличию антител.