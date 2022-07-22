О пирогах, художественном слове и морском динозавре – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:32, 22 июля 2022, ПАИ

Привет всем неспящим! Это «Хороший дайджест на сайте Псковского агентства информации. Снова только позитивные новости. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

23 июля в парке Строителей пройдёт праздник Псковского пирога. Организаторы долго держали в секрете номинации, в которых кулинары будут оцениваться, но вчера они стали известны. Предварительный список номинаций: «Лучший сладкий пирог», «Лучший несладкий пирог», «Лучший ягодный пирог», «Лучший фруктовый пирог», «Самый красивый пирог», «Самый оригинальный пирог», «Самый большой пирог», «Пирожки», «Бабушкин рецепт», «Инновационный рецепт». У вас, дорогие мои, есть чуть-чуть времени, чтобы определиться, в какой номинации вы сможете затмить всех остальных. Анекдот в тему. Бабушка испекла такие вкусные пирожки, что никто и не заметил, что она дедушка.

Кстати, побеждают на этом конкурсе чаще всего определённые пироги. Какие именно? Читайте!

Псковский музей-заповедник тоже примет участие в Празднике псковского пирога. Там приготовили целую программу. Скучно точно не будет. И раз уж мы заговорили о выпечке, рекомендую приготовить грушевый десерт по рецепту от главврача Псковской городской поликлинники Галины Невалённой. Мы сохранили видеорецепт для вас.

«Гдовская заря» стала первой газетой в области, которую начали оцифровывать, начиная с самых первых номеров. А когда оцифровка закончится, то активисты сделают электронный архив газеты онлайн. Вы только представьте, что всю историю Гдовского района день за днём можно будет посмотреть просто по щелчку мыши. Это хорошая новость. Молодцы ребята!

Ещё одну новость обсуждали сегодня в псковских соцсетях. Светомузыкальный фонтан в Дендропарке запел и затанцевал. То есть, он теперь работает на все 100%. И я очень часто натыкался в соцсетях на фотографии и видео работающего фонтана. Люди с удовольствием фотографировали и снимали новую достопримечательность. Значит, фонтан пришёлся по нраву псковичам.

Уже сегодня с 14:00 до 18:00 в Детском парке у библиотеки им. В. А. Каверина (Октябрьский проспект, дом 7а) пройдет уникальный чтецкий марафон –первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы. Четыре часа подряд будет звучать художественное слово.

Напоследок расскажу о том, что Луки Парк запустил в тестовом режиме прокат лодок и катамаранов. А кроме того прямо на лодочной станции появилось ещё одно место для фотосъёмок – большая голова ихтиозавра. Самое время пополнить фотоальбомы и съездить в Луки Парк. На дворе трава, на траве дрова, динозавр Влад получил права.

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!