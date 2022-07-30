Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О высоком таланте, подлых обоях и Северном полюсе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем неспящим.  Вновь на сайте ПАИ «Хороший дайджест». Кстати, последний на этой неделе. Впереди выходные. На календаре уже суббота.  Меня зовут Сергей Владимирович. В ближайшие три минуты только позитивные новости.

Ежегодно 29 июля во всём мире отмечают День тигра, который был учреждён в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. В годы моего студенчества, мне удалось один раз покормить маленьких тигрят в зверинце. Я стоял и смотрел на них так долго, что надо мной сжалился парень, который за ними присматривал. Вынес мяса и спросил: «Кормить будешь?» Я с готовностью ухватил кусок в руку. «Э, нет. Так они тебе полруки отхватят. Цепляй на крюк и подавай только с крюка, а они лапами будут сбивать мясо». Впечатлений было – море! До сих пор считаю, что нет на нашей планете животного более красивого, чем тигр.

Если отпуск подоспел, а денег в кошельке не так много, как хотелось бы, воспользуйтесь рекомендацией ПАИ.  Мы опубликовали мнение экспертов о самых бюджетных авианаправлениях в России в августе. Чтобы не вышло, как в том анекдоте: «Я получил отпускные и понял, что лучше ещё поработаю...».

В Куньинском районе работники культуры вышли на акцию «Чистый берег» и очистили от мусора берег Жижицкого озера. Дело остаётся за отдыхающими. Чтобы не свинячили там, где хорошо и чисто.

29 июля музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» посетила народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Признаюсь, давно являюсь поклонником её творчества. И меня искренне радует, что Алисия Бруновна до сих пор играет на сцене, путешествует и дарит людям радость одним своим появлением. Представляю, сколько разговоров было в музее среди тех, кто смог пообщаться с актрисой! Никогда не творил себе кумиров, но Алисию Бруновну нежно люблю за её уникальный талант. Дай Бог сибирского здоровья!

Педагоги из Псковской области могут принять участие в кастинге телешоу «Классная тема!». Шоу будет выходить на канале «Россия 1» при поддержке Минпросвещения РФ и компании VK. Представляете?  Приходите вы после школы домой, включаете телевизор, но и там ваш учитель! Как говорил Карлсон, «вот ужас, правда? Разбей этот ящик или поменяй его на такой же, но полный плюшек!»

Генеральную уборку придётся делать теперь магазину «Леруа Мерлен». Там, среди товаров, затесались детские обои, на которых изображена карта, где Крым ещё принадлежит Украине! Делом уже заинтересовались в Госдуме, Прокуратуре и Роскомнадзоре. Сейчас владельцы, наверняка, перешерстят на складах потолочную плитку, краску, плинтусы и крепёжный материал. От греха подальше!

Очень интересная новость. Выпускник Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова Денис Жгунов водрузил на Северном полюсе флаг Псковской области. Как? А помните мы рассказывали, что парень выиграл туда поездку на ледоколе?
ПАИ напомнило историю счастливчика. Читайте!

И напоследок держите программу всяких мероприятий на выходные. Суббота уже на календаре! Будет настроение – сходите.

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 июля 2022

О высоком таланте, подлых обоях и Северном полюсе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
29 июля 2022

Данные пользователей «Почты России» злоумышленники слили в интернет
29 июля 2022

В Псковский реабилитационный центр для диких животных и птиц попал орлан-белохвост
29 июля 2022

Губернатор Псковской области проинспектировал строительство жилого дома в Борисовичах
29 июля 2022

Преподаватели и магистранты ПсковГУ приняли участие в научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое»
29 июля 2022

Генпрокуратура проверит рисунок на детских обоях в магазине «Леруа Мерлен»
29 июля 2022

Губернатор Псковской области опубликовал анонс видео еженедельного обращения
29 июля 2022

Как познакомиться с Псковом без экскурсоводов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...