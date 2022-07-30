О высоком таланте, подлых обоях и Северном полюсе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:56, 30 июля 2022, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим. Вновь на сайте ПАИ «Хороший дайджест». Кстати, последний на этой неделе. Впереди выходные. На календаре уже суббота. Меня зовут Сергей Владимирович. В ближайшие три минуты только позитивные новости.

Ежегодно 29 июля во всём мире отмечают День тигра, который был учреждён в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. В годы моего студенчества, мне удалось один раз покормить маленьких тигрят в зверинце. Я стоял и смотрел на них так долго, что надо мной сжалился парень, который за ними присматривал. Вынес мяса и спросил: «Кормить будешь?» Я с готовностью ухватил кусок в руку. «Э, нет. Так они тебе полруки отхватят. Цепляй на крюк и подавай только с крюка, а они лапами будут сбивать мясо». Впечатлений было – море! До сих пор считаю, что нет на нашей планете животного более красивого, чем тигр.

Если отпуск подоспел, а денег в кошельке не так много, как хотелось бы, воспользуйтесь рекомендацией ПАИ. Мы опубликовали мнение экспертов о самых бюджетных авианаправлениях в России в августе. Чтобы не вышло, как в том анекдоте: «Я получил отпускные и понял, что лучше ещё поработаю...».

В Куньинском районе работники культуры вышли на акцию «Чистый берег» и очистили от мусора берег Жижицкого озера. Дело остаётся за отдыхающими. Чтобы не свинячили там, где хорошо и чисто.

29 июля музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» посетила народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Признаюсь, давно являюсь поклонником её творчества. И меня искренне радует, что Алисия Бруновна до сих пор играет на сцене, путешествует и дарит людям радость одним своим появлением. Представляю, сколько разговоров было в музее среди тех, кто смог пообщаться с актрисой! Никогда не творил себе кумиров, но Алисию Бруновну нежно люблю за её уникальный талант. Дай Бог сибирского здоровья!

Педагоги из Псковской области могут принять участие в кастинге телешоу «Классная тема!». Шоу будет выходить на канале «Россия 1» при поддержке Минпросвещения РФ и компании VK. Представляете? Приходите вы после школы домой, включаете телевизор, но и там ваш учитель! Как говорил Карлсон, «вот ужас, правда? Разбей этот ящик или поменяй его на такой же, но полный плюшек!»

Генеральную уборку придётся делать теперь магазину «Леруа Мерлен». Там, среди товаров, затесались детские обои, на которых изображена карта, где Крым ещё принадлежит Украине! Делом уже заинтересовались в Госдуме, Прокуратуре и Роскомнадзоре. Сейчас владельцы, наверняка, перешерстят на складах потолочную плитку, краску, плинтусы и крепёжный материал. От греха подальше!

Очень интересная новость. Выпускник Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова Денис Жгунов водрузил на Северном полюсе флаг Псковской области. Как? А помните мы рассказывали, что парень выиграл туда поездку на ледоколе?

ПАИ напомнило историю счастливчика. Читайте!

И напоследок держите программу всяких мероприятий на выходные. Суббота уже на календаре! Будет настроение – сходите.



На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!